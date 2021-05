PME: pourquoi dominent-elles numériquement une économie malgré de fortes probabilités pour leurs opérations

Les institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque asiatique de développement, etc. se concentrent exclusivement sur la promotion du secteur des PME. (Image représentative)

Les petites et moyennes entreprises (PME) occupent une place d’importance stratégique dans l’économie mondiale, car elles représentent une proportion considérable du total des entreprises, de l’emploi, du revenu national et des exportations dans presque toutes les économies, qu’elles soient développées ou en développement. Ils représentent globalement plus de 95 pour cent des entreprises, plus d’un tiers à la moitié de l’emploi, plus d’un tiers à la moitié des revenus nationaux et un tiers à trois quarts des exportations totales. Sa force numérique a, de toute évidence, attiré l’attention des décideurs non seulement au niveau national, régional et local, mais également au niveau international.

Les institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque asiatique de développement, etc. se concentrent exclusivement sur la promotion du secteur des PME et font des recommandations pour renforcer les politiques nationales. Récemment, la capacité des PME à réaliser des innovations technologiques menant à la création de nouvelles entreprises et à la croissance des entreprises existantes est de plus en plus mise en avant. En conséquence, le soutien politique aux PME se diversifie pour inclure un soutien visant à encourager les innovations des PME. Malgré cela, les PME ont tendance à échouer dans une proportion plus élevée dans les premières années suivant leur naissance, car elles sont confrontées à des contraintes et à des défis de diverses natures pour leurs opérations.

Cela fait ressortir trois problèmes critiques relatifs aux PME, qui nécessitent une compréhension plus approfondie: premièrement, les PME sont numériquement un segment fort de toute économie; deuxièmement, les PME confèrent à une économie de multiples avantages, et troisièmement, les PME sont confrontées à des contraintes et des défis sur plusieurs fronts. La question est de savoir pourquoi les PME représentent une part considérable d’une économie en termes de diverses variables macroéconomiques telles que le nombre total d’entreprises, l’emploi, le revenu national et les exportations, malgré des défis et des contraintes variés. En effet, les PME émergent rapidement à des rythmes variables, quels que soient les époques et les pays, principalement en raison des influences géographiques, des processus et des marchés. Dernièrement, en raison d’influences technologiques également. Il est nécessaire de développer chacune des influences.

Influences locales

Les influences géographiques fournissent une «protection» pour la création et l’incubation de micro / petites entreprises sur de petits marchés éloignés, qui sont dispersés dans des pays caractérisés par des infrastructures et des transports sous-développés, un faible niveau de revenu, etc. Dans un tel contexte, micro / petites entreprises émerger pour utiliser les ressources locales, employer les compétences locales pour répondre aux besoins locaux. Ils émergent virtuellement et opèrent dans un environnement protégé, à l’abri de la concurrence extérieure. Cependant, lorsque les pays se développent, les infrastructures, y compris les transports, s’améliorent, le niveau de revenu augmente, des marchés petits mais dispersés se développent, ce qui conduit à des influences géographiques qui se «diluent» ou «se dissipent».

Cela inciterait les micro / petites entreprises existantes à se développer progressivement et, alternativement, des entreprises de «plus grande» taille émergeraient, pour profiter de la croissance des marchés. Au fur et à mesure que les pays se développent, caractérisés par une amélioration constante de l’infrastructure et du niveau de revenu, les marchés individuels se développent davantage et certains plus proches fusionnent (ce qui entraîne une urbanisation accrue). La croissance graduelle des entreprises conduit finalement à une concurrence entre les «petites entreprises nouvellement créées» et les «entreprises plus grandes qui se sont progressivement développées / nouvellement créées» sur les marchés en constante expansion. Cela vaut pour presque toutes les économies en développement aujourd’hui. [They do remain even in developed countries, maybe, to a much lesser extent.] Cela explique l’existence concurrentielle entre les petits et les grands. De nombreuses industries de biens de consommation non durables (fabrication légère) entrent dans cette catégorie.

Influences sur les processus

Les influences de processus renvoient à la portée des relations complémentaires entre les petites et les grandes entreprises. Dans de nombreuses opérations industrielles, les grandes entreprises se consacrent principalement à la fabrication de produits à forte intensité technologique (quels que soient le moment et le stade de développement des pays) pour les assembler avec des pièces et des composants fabriqués par de petites entreprises ou des PME, en vue de leur commercialisation ultérieure. Le premier se concentre sur leurs principaux atouts et s’appuie sur l’achat de produits complémentaires auprès des PME. Dans ces industries, les PME opèrent en tant que «sous-traitants» des grandes entreprises. Ceci explique la relation complémentaire entre les petits et les grands. Les industries manufacturières lourdes telles que les équipements électriques, électroniques, automobiles et de transport entrent dans cette catégorie.

Influences du marché

Les influences du marché font référence à la portée de l’existence «indépendante» des petites entreprises ou des PME dans une économie. Pour certains produits de consommation, la «demande totale du marché», quel que soit le stade de développement d’un pays, reste faible. En effet, ces produits doivent être livrés à leurs consommateurs dans leur localité et, par conséquent, ces entreprises doivent être implantées de manière petite et dispersée. Le commerce de détail, la restauration, les services de réparation, la couture, les vêtements de marque, les bijoux spécialisés, les services de santé, les services de construction, etc. relèvent de cette catégorie. Dans une certaine mesure, les PME ont été mises au défi dans ce domaine par de grandes entreprises à travers un «système de franchise», dans les économies plus développées. Cependant, leur existence n’est pas totalement menacée.

Plus récemment, l’émergence et la croissance plus rapides des technologies basées sur les TIC ouvrent la voie aux start-ups, qui émergent comme de petites entreprises nouvelles, mais en fonction du degré de succès atteint, elles se développent et cessent de rester en tant que «PME», parfois dans un courte période de temps. Ce sont des influences technologiques définissant une émergence régulière de nouvelles entreprises, plutôt sur une base continue.

MH Bala Subrahmanya est professeur au Département des études de gestion de l’Institut indien des sciences – Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

