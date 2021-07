PMEGP : décaissements de prêts, la création d’emplois a atteint un niveau record au cours de l’exercice 21 depuis la création du programme

Le gouvernement avait pour objectif d’aider 78 625 entrepreneurs à créer des micro-unités et, par conséquent, à générer des emplois estimés pour 6 29 000 personnes au cours de l’exercice 21. (Image représentative)

Compétences, travail et talent pour les MPME : Malgré Covid, le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), qui offre des subventions liées au crédit aux micro-entreprises lancées dans les secteurs manufacturier et des services, a dépassé son objectif de décaissement de prêts et de création d’emplois pour l’exercice 2020-2021. Selon les données du gouvernement, les banques avaient sanctionné et déboursé des prêts à 84 793 micro-unités, permettant ainsi l’emploi d’environ 6 78 344 personnes contre l’objectif d’aider 78 625 entrepreneurs à créer des micro-unités et, par conséquent, à générer des emplois estimés à 6 29 000. gens.

« Il s’agit de la meilleure performance du PMEGP depuis sa création en 2008-09. Ainsi, l’objectif fixé dans le cadre du PMEGP pour l’année 2020-21 a été dépassé malgré les défis du COVID 19 », a déclaré lundi le ministre des MPME, Narayan Rane, partageant les données en réponse à une question posée au Rajya Sabha lundi. Au cours de l’exercice en cours, 1 42864 emplois ont déjà été créés dans 15 564 micro-unités, selon les données disponibles au 22 juillet. Le total des emplois créés depuis l’exercice 2009 dans le cadre du PMEGP s’élevait à 57,37 lakh.

Pendant ce temps, 88% des microbénéficiaires du PMEGP ont été « négativement touchés » en raison de la pandémie de Covid, selon une étude récente menée par l’agence de mise en œuvre du programme Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Financial Express Online avait rapporté en mars . Il est important de noter que 57% des bénéficiaires avaient déclaré que leurs unités avaient été temporairement fermées pendant la période de Covid, tandis que 30% ont signalé une baisse de la production et des revenus. Dans le cadre du PMEGP, une subvention de marge d’un montant de 2 188,80 roupies a été versée par l’intermédiaire de KVIC aux banques pour 74 415 unités, a déclaré le ministre. Le programme visait à créer des emplois indépendants par la création de micro-entreprises dans le secteur non agricole.

Parmi les 12% restants des bénéficiaires qui ont bénéficié du PMEGP pendant la pandémie, 65% avaient déclaré que leur activité avait augmenté car ils disposaient d’unités dans le secteur de la vente au détail et de la santé, tandis qu’environ 25% ont déclaré que leurs unités en bénéficiaient car elles traitaient des marchandises ou services. Cependant, le gouvernement ne dispose pas de données sur le nombre de MPME qui ont été fermées au cours de la dernière année en raison de Covid. “Comme les MPME existent à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises”, avait déclaré l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari dans un écrit. réponse à une question posée au Rajya Sabha début février de cette année.

Le PMEGP fournit un soutien financier jusqu’à Rs 25 lakh pour les micro-entreprises à lancer dans le secteur manufacturier et jusqu’à Rs 10 lakh pour les entreprises du secteur des services, selon les détails du programme sur le portail du ministère des MPME. Le programme soutient également les groupes d’entraide, les institutions enregistrées auprès de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés, les sociétés coopératives de production et les fiducies caritatives.

