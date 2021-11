PMEGP : jusqu’à présent, plus de 36 000 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l’exercice 22 et emploient près de 3 lakhs de personnes

L’aide maximale de Rs 25 lakh est fournie uniquement aux nouvelles unités admissibles dans le secteur manufacturier et Rs 10 lakh pour le secteur des services dans le cadre du PMEGP. (Image : Pexels.com)

Crédit et financement pour les MPME : Le programme gouvernemental visant à fournir une aide financière aux personnes créant de nouvelles entreprises – le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), dont l’exercice 21 était l’année la plus performante depuis l’exercice 17, a permis d’employer 2,91 lakh personnes au cours de l’exercice en cours jusqu’à présent. Selon les dernières données officielles, 36 391 nouvelles micro-entreprises ont bénéficié d’une subvention prolongée de 1 150 crore de roupies, et 2 91 656 emplois ont été créés grâce à ces unités au cours de la période d’un peu plus de sept mois de l’exercice 2021-22. Mis en œuvre par la Khadi & Village Industries Commission (KVIC), les performances de PMEGP au cours de l’exercice 22 ont jusqu’à présent dépassé les 31 436 unités mises en place dans le cadre du programme au cours de l’exercice 17 avec un emploi total de 2,51 lakh.

L’aide maximale de Rs 25 lakh est fournie uniquement aux nouvelles unités admissibles dans le secteur manufacturier et Rs 10 lakh pour le secteur des services. Le dispositif permet à toute personne physique, âgée de plus de 18 ans et ayant au moins la classe VIII, de demander une aide. Les groupes d’entraide, les sociétés coopératives de production, les fiducies caritatives, etc., sont également éligibles, cependant, les unités existantes dans le cadre d’autres programmes gouvernementaux tels que Pradhan Mantri Rozgar Yojana, le programme de génération d’emplois ruraux, etc., et les unités qui ont déjà bénéficié du gouvernement subvention au titre de tout autre régime ne sont pas éligibles au PMEGP.

La création d’emplois a pris de l’importance puisque plus de 5 millions de travailleurs formels et informels ont perdu leur emploi en octobre. Le nombre de personnes employées en octobre s’élevait à 400,77 millions contre 406,24 millions en septembre 2021, selon les données mensuelles du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). En outre, le taux de participation de la main-d’œuvre nationale (LFPR) a également baissé de 40,66 pour cent en septembre à 40,41 pour cent en octobre.

D’autre part, selon une étude réalisée par KVIC plus tôt cette année, 88% des microbénéficiaires du PMEGP ont été « négativement touchés » en raison de la pandémie de Covid. 57% des bénéficiaires avaient déclaré que leurs unités avaient été fermées temporairement pendant la période de Covid, tandis que 30% ont signalé une baisse de la production et des revenus. Malgré l’impact de Covid, un nombre record de 74 415 unités a été installé au cours de l’exercice 21 avec la subvention de 2 188 crores de Rs et l’emploi de 5,95 lakh de personnes depuis l’exercice 17, selon les données disponibles. « « Il s’agit de la meilleure performance du PMEGP depuis sa création en 2008-09. Ainsi, l’objectif fixé dans le cadre du PMEGP pour l’année 2020-21 a été dépassé malgré les défis du COVID 19 », avait déclaré en juillet de cette année le ministre des MPME, Narayan Rane, partageant les données en réponse à une question posée à la Rajya Sabha.

