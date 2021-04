PMEGP: Les nouveaux emplois de KVIC ont atteint un niveau record en FY21 au milieu de Covid; Rs 2,188 cr marge argent déboursé

88% des micro-bénéficiaires du PMEGP ont été «affectés négativement» en raison de la pandémie de Covid.

Compétence, travail, talent pour les MPME: La Commission des industries de Khadi et du village (KVIC) a créé le plus grand nombre d’emplois dans le cadre du programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP) depuis le lancement de ce dernier en 2008, selon les données du gouvernement. KVIC, l’agence nodale pour la mise en œuvre de PMEGP, a déboursé 2188,78 crores de marge de Rs au cours de l’exercice 21 pour créer un énorme 5,95320 emplois PMEGP à travers 74415 micro-entreprises créées à travers le pays au milieu de la pandémie de Covid. Le nombre d’emplois était passé de 5 80 896 en FY20 au cours duquel 2 149 crores de marge de Rs avaient été déboursés pour créer 72 612 nouvelles entreprises. Cependant, cela avait diminué de 5,87,416 emplois créés en FY19 alors même que l’argent de marge décaissé avait augmenté de Rs 2 070 crore. Le nombre de nouvelles entreprises ou projets créés au cours de l’exercice 19 était de 73 427.

La création d’emplois locaux fournirait un moyen de subsistance à des milliers de personnes, à son tour, renforçant l’économie du pays, a déclaré vendredi le ministère des MPME dans un communiqué citant le ministre des MPME Nitin Gadkari. Le décaissement de FY21 par KVIC était de 103,2 pour cent du décaissement cible de 2 120,81 crores de roupies tandis que dans la mise en place de nouveaux projets et la création d’emplois, le KVIC a atteint 106,2 pour cent de l’objectif, a ajouté le communiqué. Le ministère a déclaré que les deux décisions majeures du KVIC concernant l’exécution en temps opportun des demandes avaient contribué à dépasser l’objectif. Premièrement, le délai d’examen et de transmission des demandes aux banques par ses directeurs d’État a été ramené de 90 à 26 jours. Deuxièmement, des réunions de coordination mensuelles avec les banques ont été lancées à différents niveaux, ce qui a également permis de décaisser en temps voulu les prêts aux bénéficiaires.

Même si la création d’emplois dans le cadre du PMEGP a atteint un niveau record en FY21, 88 pour cent des micro-bénéficiaires du programme ont été « affectés négativement » en raison de la pandémie de Covid, selon une récente étude du KVIC. Parmi les 88% touchés, 57% ont déclaré que leurs unités avaient été temporairement fermées pendant la période Covid, tandis que 30% ont signalé une baisse de la production et des revenus. Dans le cadre du PMEGP, environ 2,37 micro-entreprises lakh ont été soutenues par une subvention en argent de marge de 6833,32 crore Rs de FY18 au 28 février 2021.

Les données partagées par Gadkari sur l’impact de Covid sur les MPME dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha le mois dernier ont également noté que les 12 pour cent restants des bénéficiaires de PMEGP ont bénéficié pendant la pandémie de Covid-19. Parmi ces bénéficiaires, 65 pour cent ont déclaré que leur activité avait augmenté car ils avaient des unités dans le secteur de la vente au détail et de la santé, tandis qu’environ 25 pour cent ont déclaré que leurs unités en bénéficiaient car ils traitaient des produits ou services essentiels.

