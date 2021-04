PMGKAY: le gouvernement double les céréales gratuites pour mai-juin

L’Open Market Sale Scheme (OMSS) se poursuit encore dans certains États où le secteur privé et les institutions de protection sociale se voient proposer des céréales alimentaires à des taux concessionnels. L’année dernière, le prélèvement sous OMSS était d’environ 3 MT.

Accédant à la demande des États, le Centre a décidé vendredi de distribuer gratuitement 8 millions de tonnes (MT) de céréales alimentaires à tous les 81 détenteurs de cartes de rationnement en crore sous le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY) en mai-juin.

Dans le cadre du programme, qui coûtera Rs 26000 crore au Trésor, en plus de leur droit régulier de 5 kg par personne et par mois en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire nationale (NFSA), une quantité équivalente supplémentaire de blé et de riz sera distribuée à la les bénéficiaires.

Les gouvernements de l’Uttarakhand, du Kerala et du Rajasthan ainsi que quelques dirigeants politiques de premier plan avaient écrit au Premier ministre Narendra Modi, demandant le redémarrage du programme PMGKAY, qui a été un énorme succès l’année dernière avec un prélèvement de près de 100% des céréales allouées. La semaine dernière, le secrétaire à l’alimentation du syndicat, Sudhanshu Pandey, avait fait allusion au plan de relance.

En avril-novembre de l’année dernière, 32,2 millions de tonnes de céréales vivrières ont été retirées par les États du PMGJAY du stock du Central Pool. Le Centre a dépensé 1,49 crore lakh Rs pour ce compte, dont environ 12 000 crore Rs pour la distribution de légumineuses et de chana, dans le cadre de ce programme.

«La demande initiale de céréales vivrières gratuites était de couvrir les migrants qui sont retournés dans leur État d’origine à la suite du verrouillage et d’autres restrictions liées à Covid. En cas de demande, les légumineuses peuvent également être envisagées pour la distribution et la durée de deux mois peut également être prolongée en fonction de la situation Covid », a déclaré une source officielle. Les responsables du ministère de l’Alimentation soutiennent également qu’il existe un stock suffisant de riz et de blé auprès du gouvernement.

La décision de distribuer les céréales gratuitement est intervenue après que le Premier ministre a présidé une réunion de haut niveau par vidéoconférence sur la situation de Covid-19 avec les ministres en chef de 11 États et territoires de l’Union qui ont récemment signalé une poussée de cas positifs à Corona.

Selon Food Corporation of India, les réserves officielles disposaient de 77,23 MT de céréales vivrières au 1er avril comprenant 49,93 MT de riz (dont 31,06 MT sous forme de paddy non moulu), 27,3 MT de blé, en hausse de 4,6% par rapport à l’année précédente . Les stocks actuels de céréales alimentaires avec FCI sont également plus de trois fois la norme tampon de 21,04 MT.

«Étant donné que la libération des stocks du Central Pool dans le cadre de la NFSA et d’autres régimes de protection sociale est d’environ 61 MT par an, le gouvernement doit penser à distribuer le riz et le blé à travers d’autres mesures», a déclaré un expert. Il a été suggéré par les économistes de monétiser les céréales pour réaliser immédiatement environ Rs 50 000 crore.

L’Open Market Sale Scheme (OMSS) se poursuit encore dans certains États où le secteur privé et les institutions de protection sociale se voient proposer des céréales alimentaires à des taux concessionnels. L’année dernière, le prélèvement sous l’OMSS était d’environ 3 MT.

Le Centre a dû interrompre le programme de Rs 3 100 crores de céréales gratuites pour environ 8 crores de travailleurs migrants dans le cadre du programme Atmanirbhar Bharat après avoir été achevé deux mois en raison du manque de réponse des États. Seuls 2,13 crores de travailleurs migrants ont profité de la gratuité des céréales en mai-juin. Pas moins de 12 États avaient distribué moins de 1% de céréales alimentaires tandis que six États ont déclaré qu’ils n’avaient aucun bénéficiaire dans le cadre de ce programme. Seuls sept États et territoires de l’Union, dont le Rajasthan, l’Haryana et l’Himachal Pradesh, avaient distribué au moins 50% des céréales allouées aux travailleurs migrants.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.