PMGKAY: les États et les territoires de l’Union commencent à lever le quota de mai de céréales alimentaires gratuites

Le Centre a déclaré mardi que les États et les territoires de l’Union avaient commencé à lever le quota de mai sur les céréales alimentaires supplémentaires destinées à être distribuées gratuitement à près de 80 détenteurs de cartes de rationnement en crore sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY). Avec jusqu’à 16 États et UT qui ont levé la totalité de leur allocation pour ce mois-ci, le total des prélèvements pour mai a franchi 80%, jusqu’à présent.

Le PMGKAY a été réintroduit pendant deux mois – mai et juin – pour atténuer les difficultés auxquelles sont confrontés les pauvres et les nécessiteux en raison de diverses perturbations au milieu de la deuxième vague de Covid 19. Le gouvernement n’a pas encore exclu de l’étendre au-delà de juin et compte tenu de la excédent actuel de céréales dans le stock central, il peut y avoir une nouvelle extension.

Dans le cadre du PMGKAY, des céréales alimentaires supplémentaires sont fournies gratuitement via les magasins de rations à tous les bénéficiaires enregistrés en vertu de la loi sur la sécurité alimentaire nationale (NFSA) en plus de leur droit mensuel actuel de 5 kg de céréales par personne. Food Corporation of India (FCI) a déjà positionné les 79,39 lakh de tonnes de céréales alimentaires requises (pour les mois de mai et juin) dans ses dépôts de tous les États et UT pour la mise en œuvre réussie du programme.

«Jusqu’au 17 mai, les 36 États et UT ont levé 31,80 lakh de tonnes de céréales alimentaires des dépôts FCI. Lakshadweep a levé l’allocation complète pour mai et juin, tandis que 15 États, dont l’Andhra Pradesh, le Chhattisgarh, l’Himachal Pradesh, le Kerala, le Tamil Nadu, le Telangana Meghalaya, le Mizoram et le Tripura ont levé 100% de l’allocation de ce mois », a déclaré le ministère de l’alimentation déclaration. Tous les États ont été sensibilisés à lever et distribuer des céréales alimentaires gratuites dans le cadre du PMGKAY de manière limitée dans le temps, a-t-il ajouté. Andhra Pradesh et Telangana ont été les premiers à lever 100% de l’allocation en quatre jours.

Le coût de la distribution gratuite de céréales vivrières dans le cadre du programme, estimé à Rs 26 000 crore, est entièrement à la charge du Centre. Cette allocation s’ajoute à l’allocation régulière de la NFSA et 79,39 LMT de céréales vivrières doivent être émises dans le cadre dudit programme.

L’année dernière, le Centre avait fourni gratuitement des céréales vivrières aux bénéficiaires de la NFSA dans le cadre du PMGKAY en avril-novembre, en vertu desquels 104 lakh de tonne de blé et 201 lakh de riz ont été levées par les États.

