PMI de décembre : le rythme de fabrication ralentit, mais toujours au-dessus de la tendance

L’indice des directeurs d’achat (PMI) du Nikkei manufacturier a glissé à 55,5 en décembre contre 57,6 le mois précédent, mais était bien au-dessus de la moyenne de la tendance.

La croissance de la fabrication a ralenti en décembre par rapport à un sommet de 10 mois le mois précédent, mais est toujours restée forte, avec une augmentation des nouvelles commandes de travail et une production restant forte.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) du Nikkei manufacturier a glissé à 55,5 en décembre contre 57,6 le mois précédent, mais était bien au-dessus de la moyenne de la tendance. Une lecture d’indice de 50 ou plus suggère une expansion et en dessous, une contraction.

L’impression PMI moyenne pour le trimestre de décembre était de 56,3, son plus haut depuis le dernier trimestre de l’exercice 21.

Alors que les entreprises continuaient à constituer des stocks et étaient optimistes que la production continuerait d’augmenter en 2022, le sentiment des entreprises a été quelque peu maîtrisé par les inquiétudes concernant le dernier tournant de la pandémie, les pressions inflationnistes et les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement.

Bien que les coûts des intrants aient augmenté à un rythme supérieur à la tendance, le taux d’inflation est tombé à son plus bas niveau en trois mois. Les entreprises, à leur tour, ont limité la répercussion du fardeau des coûts supplémentaires sur les clients pour stimuler les ventes, les frais à la sortie de l’usine augmentant au rythme le plus lent depuis plus d’un an.

« Il y avait des signes hésitants indiquant que les pressions inflationnistes commençaient à s’atténuer, mais les entreprises n’étaient pas particulièrement convaincues qu’une telle tendance se poursuivrait. Malgré un ralentissement en décembre, l’inflation des coûts des intrants atteignait toujours l’un de ses taux les plus élevés depuis environ sept ans et demi », a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit, qui publie les lectures du PMI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.