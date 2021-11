PMI d’octobre : l’activité manufacturière atteint un pic de 8 mois

Cela a conduit à une augmentation des coûts des intrants au taux le plus élevé en 92 mois, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité de la flambée des bénéfices des entreprises.

L’activité manufacturière indienne a progressé à son rythme le plus rapide en huit mois en octobre, les entreprises augmentant leur production parallèlement à une reprise substantielle des nouvelles entrées de travail avant la haute saison des fêtes. L’indice des directeurs d’achat (PMI) de Nikkei Manufacturing est passé à 55,9 en octobre contre 53,7 le mois précédent. Une lecture d’indice de 50 ou plus suggère une expansion et en dessous, une contraction. Le PMI manufacturier a maintenant augmenté pour un quatrième mois consécutif après la première contraction en 11 mois en juin.

Les nouvelles commandes et la production des usines en octobre ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mars. Les nouvelles commandes à l’exportation ont également augmenté au rythme le plus rapide en trois mois. Les entreprises ont eu recours à des achats massifs d’intrants pour constituer des stocks en prévision d’une nouvelle amélioration de la demande, tandis que l’optimisme des entreprises a atteint un sommet en six mois. Cela a conduit à une augmentation des coûts des intrants au taux le plus élevé en 92 mois, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité de la flambée des bénéfices des entreprises.

Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit qui publie les données PMI, a déclaré : 22, si la pandémie reste sous contrôle. La confiance positive des entreprises et les projets en cours devraient également soutenir la production dans les mois à venir. »

Conjuguée à d’autres indicateurs à haute fréquence, tels qu’une augmentation constante du commerce interétatique de biens et de services, des ventes au détail organisées et une poussée des importations, la poussée de l’industrie manufacturière a conforté l’idée qu’une reprise économique pourrait prendre racine. suite à la deuxième vague de Covid.

Cependant, l’absence de pression sur les capacités, outre l’assouplissement des directives gouvernementales concernant le travail posté, a fait que l’emploi a continué de baisser en octobre, bien que le taux de suppression d’emplois ait été marginal.

Bien qu’une forte croissance des ventes et de la production ait été notée dans chacun des trois grands domaines du secteur manufacturier, c’est dans les biens intermédiaires que les taux d’expansion les plus forts ont été enregistrés, a déclaré IHS Markit dans un communiqué.

Certaines entreprises ont répercuté une partie des coûts supplémentaires sur leurs clients en augmentant les prix des produits. Cependant, la grande majorité des fabricants ont laissé leurs frais inchangés, de sorte que le taux d’inflation global était modéré.