PMI : l’activité des services atteint un sommet de plus d’une décennie en octobre

Le PMI des services atteint 58,4 en octobre

L’activité des services a augmenté pour un troisième mois consécutif et a atteint son pic en dix ans et demi en octobre, alors que les nouvelles entrées de travail ont augmenté au rythme le plus rapide depuis juillet 2011.

Le PMI des services a atteint 58,4 en octobre, contre 55,2 en septembre. Mais avec la flambée des coûts des intrants, les entreprises ont augmenté les prix au rythme le plus rapide depuis environ quatre ans et demi