PMQ aujourd’hui: Boris Johnson grillé sur le scandale Matt Hancock

oris Johnson a été confronté à une discussion sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas limogé Matt Hancock plus tôt lors d’une difficile question du Premier ministre.

Le Premier ministre a répondu à plusieurs reprises aux questions de Sir Keir Starmer en disant qu’ils avaient un nouveau secrétaire à la Santé d’ici samedi et en se vantant du déploiement du vaccin.

Cependant, Sir Keir a déchiré le Premier ministre sur son dossier sur les fonctionnaires enfreignant les règles, déclarant aux Communes: «À chaque fois, c’est la même vieille histoire. N’est-il pas vrai que pendant que les Britanniques font tout ce qu’on leur demande, c’est une règle pour eux et une autre pour tout le monde ?”

Le Premier ministre a également été critiqué pour avoir semblé écarter la colère d’une famille contre M. Hancock de ne pas pouvoir considérer leur fils mourant comme une préoccupation pour la «bulle de Westminster».

Les parents d’Ollie Bibby, qui ont été empêchés de le voir ses dernières semaines, ont déclaré avoir été traités “comme des criminels”.

L’homme de 27 ans de South Benfleet, Essex, est décédé d’une leucémie à l’hôpital le 5 mai, un jour avant que M. Hancock ne soit filmé en train d’embrasser une assistante, ce qui a entraîné sa démission.

M. Hancock a admis qu’il avait bafoué les règles de distanciation sociale «sans étreinte» qui étaient en vigueur au moment de son affrontement avec Gina Coladangelo.

Au cours de l’échange, M. Johnson a déclaré à Sir Keir: “Au lieu de nous concentrer sur ce qui se passe dans la bulle de Westminster, nous nous concentrons sur le déploiement de ce vaccin.”

Cependant, le leader travailliste a riposté, lui disant qu’il n’était pas “approprié” que Boris Johnson fasse référence à l’utilisation de la phrase en réponse au cas d’Ollie Bibby, ajoutant: “Je peux difficilement penser que le Premier ministre pense que c’est approprié dans réponse à une question sur Ollie, pour suggérer qu’il s’agit, selon ses mots, de la « bulle de Westminster ».

« La ‘bulle de Westminster’ en réponse à cette question, Premier ministre ?

«Avant les questions du Premier ministre ce matin, j’ai parlé à la mère d’Ollie des terribles circonstances qu’elle et sa famille ont traversées.

“Elle m’a dit au Premier ministre qu’elle regardait chaque jour les conférences de presse et qu’elle s’accrochait à chaque mot que les ministres du gouvernement disaient afin qu’elle sache ce que sa famille pouvait et ne pouvait pas faire, puis ils ont suivi les règles. Ce n’est pas le Westminster bulle.

“Elle m’a dit que pour elle et sa famille, cette affaire n’est pas close et elle parle au nom de millions de personnes. Je demande au Premier ministre de retirer cela quand il se lève, c’est la mauvaise réponse au cas d’Ollie.

“Je ne peux m’empêcher de conclure que le Premier ministre n’a pas posé de questions pertinentes vendredi matin soit parce qu’il ne voulait pas connaître les réponses, soit parce qu’il sait très bien qu’il y a plus à faire.”

Sir Keir a déclaré que M. Johnson “a marmonné un non-sens” à cette suggestion, le Premier ministre ajoutant: “Nous avons un nouveau secrétaire à la Santé en place et en avons un depuis le lendemain de la parution des histoires et c’était tout à fait juste et la bonne réponse à la situation.”