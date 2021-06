PMQ LIVE: Boris fait face à des grillades furieuses de la part de PROPRES députés – les règles de Covid pourraient être éternelles | Politique | Nouvelles

M. Johnson a déclaré à la nation lundi que la dernière série de restrictions de verrouillage, surnommée “Freedom Day”, serait retardée du 21 juin à la mi-juillet en raison de la variante Delta provoquant une nouvelle augmentation des cas. Les députés doivent voter le nouveau jour de sortie, mais devraient d’abord demander plus d’informations au Premier ministre. Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, bombardera probablement également M. Johnson de ses propres questions, bien qu’il devrait soutenir la prolongation de quatre semaines de la fin des restrictions de verrouillage.

Cependant, Sir Keir a toujours agressé M. Johnson plus tôt dans la semaine alors qu’il l’accusait d’être trop lent à appliquer les restrictions de voyage en Inde, où la souche Delta a commencé.

Il a déclaré lundi à la radio LBC : « Nous y sommes, le 21 juin était censé être le« Jour de la liberté », et pourquoi n’allons-nous pas le frapper ? Et il semble que non. Réponse – à cause de la politique des frontières pathétique du gouvernement, absolument pathétique.

«Ils n’ont introduit la quarantaine dans les hôtels qu’en février de cette année, je pense, puis seulement 1% [of travellers].

“Ensuite, nous avons traversé ce ridicule” rouge, ambre, vert ” – personne ne sait où ils en sont là-dessus.”

M. Johnson pourrait également être interrogé sur le nouvel accord commercial du Royaume-Uni avec l’Australie, sur lequel il s’est mis d’accord hier avec le Premier ministre Scott Morrison.

Mais les agriculteurs britanniques et les militants pour le bien-être des animaux ont exprimé leur inquiétude que l’accord ne conduise à des importations moins chères qui sapent la viande britannique.

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré: “Nous devrons en savoir plus sur toutes les dispositions relatives au bien-être des animaux et à l’environnement pour garantir que nos normes élevées de production ne soient pas compromises par les termes de cet accord.”

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a déjà dissipé les inquiétudes concernant les normes de viande, comme il l’a déclaré à la BBC : « L’Australie a des normes très élevées en matière de bien-être animal et, en fait, dans certains cas, ce sont des normes plus élevées que de nombreux pays de l’UE, où nous accord sans contingent et sans tarif.”

