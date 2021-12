Boris Johnson s’ouvre sur le prétendu scandale de la fête de Noël et déclare: « Je pouvais comprendre à quel point il doit être exaspérant de penser que les personnes qui ont fixé les règles ne les ont pas suivies. »

Il s’excuse « sans réserve » pour l’offense que cela a causé « de haut en bas du pays » et s’excuse une nouvelle fois pour l’impression que cela a donné.

M. Johnson nie la fête et dit qu’aucune règle n’a été enfreinte.

Il a déclaré: « Je répète, Monsieur le Président, qu’on m’a assuré à plusieurs reprises depuis que ces allégations ont émergé, qu’il n’y avait pas de parti et qu’aucune règle COVID n’a été enfreinte. »

Il a poursuivi: « On m’a assuré à plusieurs reprises que j’avais demandé au secrétaire du Cabinet d’établir tous les faits pour faire rapport dès que possible. Et Monsieur le Président, il va sans dire que si ces règles étaient enfreintes, alors il y aura des mesures disciplinaires impliquées. J’ai eu des réunions avec des collègues ministériels et d’autres et en plus de mes fonctions dans cette maison, j’aurai d’autres réunions de ce type plus tard dans la journée. »