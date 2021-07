PMS vs AIF : Connaître les différences avant d’en choisir un

in

Il existe de nombreuses différences entre les PMS et les FIA en termes de rôle qu’ils jouent dans le portefeuille d’un client, souvent sans chevauchement.

Même si les investissements en fonds communs de placement (MF) sont une excellente avenue pour la participation des particuliers aux marchés des actions et des titres à revenu fixe, les investisseurs particuliers fortunés (HNI) sont prêts à prendre des risques supplémentaires et à rechercher des stratégies spécialisées pour générer des rendements supérieurs par rapport aux fonds communs de placement diversifiés. dans leur portefeuille.

« Les gestionnaires de la plate-forme Portfolio Management Services (PMS) créent souvent des portefeuilles concentrés et parfois des portefeuilles personnalisés (en cas de NDPMS) de titres cotés pour les investisseurs. Alors que les gestionnaires de la plate-forme Alternative Investment Fund (AIF) investissent dans des stratégies non traditionnelles telles que le long/short, le private equity, la dette à risque, le crédit structuré, etc. », a déclaré le PDG de Nitin Rao, InCred Wealth.

L’AuM total de l’industrie PMS a augmenté d’environ 18% TCAC au cours des 10 dernières années, passant de Rs 3,63 lakh crore à Rs 19,22 lakh crore (données de décembre 2010 à octobre 2020). Les FIA sont également passés d’un simple crore de Rs 360 d’engagements en décembre 2012 à Rs 4,51 lakh crore en mars 2021 (source site Web SEBI).

“Les PMS et les FIA présentent quelques similitudes, car ils offrent tous deux une exposition plus concentrée à environ 25 à 30 actions, offrent une stratégie différenciée aux investisseurs, nécessitent des investissements minimums plus élevés et sont tous deux réglementés par SEBI”, a déclaré Rao.

Différences entre PMS et AIF

Que sont les fonds d’investissement alternatifs ? Les HNI devraient-ils investir dans les FIA ?

Selon Rao, les principales différences dont les investisseurs doivent être conscients sont :

Montant minimum d’investissement : L’investissement minimum requis dans PMS est de Rs 50 lakh tandis que pour les FIA, il est d’au moins Rs 1 crore.

Mise en commun des fonds : Par nature, les FIA sont un fonds d’investissement commun tandis qu’un PMS est un portefeuille de titres sur mesure et n’implique aucune mise en commun des fonds des investisseurs. Les investisseurs PMS détiennent directement les actions du portefeuille dans leur compte demat.

Période de blocage : En ce qui concerne la période de blocage dans PMS, l’investisseur peut se retirer à sa propre discrétion, comme spécifié dans l’accord. D’autre part, les FIA sont souvent des unités fermées avec une période de blocage prescrite, où les investisseurs doivent attendre que la stratégie se déroule.

