PNB, Godrej Consumer, Siemens, Kesoram Industries, Solara Active Pharma, Coforge en bref

Selon un analyste, alors que la baisse du nombre de cas quotidiens d’hier offre du réconfort, un taux de positivité élevé et une augmentation des cas de COVID-19 dans l’arrière-pays du pays devraient peser sur les sentiments des investisseurs et empêcher le marché de prendre une hausse décisive

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 210 points ou 1,40% en baisse à 14 782,20 à la Bourse de Singapour, indiquant une forte vente de BSE Sensex et Nifty 50 mardi. L’Organisation mondiale de la santé a classé lundi la variante du COVID-19 de l’Inde comme une préoccupation mondiale. selon le ministère de la Santé, l’Inde a signalé 3,66 lakh nouvelles infections et 3 754 décès au cours des dernières 24 heures. Les analystes ont déclaré que les actions nationales ne semblent pas bonnes pour le moment en raison de la faiblesse des indices mondiaux. «Alors que la baisse du nombre de cas quotidiens d’hier offre du réconfort, un taux de positivité élevé et une augmentation des cas de COVID-19 dans l’arrière-pays du pays devraient peser sur les sentiments des investisseurs et empêcher le marché de prendre une hausse décisive», a déclaré Binod Modi, responsable Stratégie chez Reliance Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

Produits de consommation Godrej, Siemens: Aarti Industries, Linde India, BASF India, Godrej Consumer Products, Siemens, KEC Internation, Firstsource Solutions, Granules India, Neuland Labs, Alembic, Dishman Carbogen et Matrimony dot com sont quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

Banque nationale du Pendjab: PNB a déclaré lundi que son conseil d’administration avait approuvé la levée de fonds propres auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés afin d’améliorer sa base de capital. Aux fins du placement institutionnel qualifié (QIP), la banque a fixé le prix plancher à Rs 35,51 par action.

Industries Kesoram: Kesoram Industries prévoit de lever Rs 500-600 crore par voie de capitaux propres en tant que précurseur de la feuille de route d’élimination de l’ensemble de sa dette à coût élevé de Rs 1 900 crore au cours des 24 prochains mois. Le propriétaire de la marque Birla Cement avait pris la dette à coût élevé, via des débentures non convertibles et des débentures éventuellement convertibles à un coût d’intérêt de 19,5% auprès d’une poignée d’investisseurs privés, pour régler les dettes bancaires.

Solara Active Pharma Science: Aditya Birla Sunlife Mutual Fund a acheté 5,84 actions lakh de Solara Active Pharma Science à Rs 1 552 par action par le biais d’une transaction en gros sur l’ESB. Tandis que TPS Growth Fund a vendu 13,3 actions lakh de Solara Active Pharma Science à Rs 1 557,3 pièce par le biais d’une transaction en gros.

Coforge: Axis Mutual Fund a acheté 6,17 actions lakh de Coforge dans le cadre d’une transaction en gros sur l’ESB à 3 240 Rs par action. Tandis que HULST BV a vendu 19 actions lakh de Coforge à Rs 3 242,26 par action.

