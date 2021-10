PNB MetLife lance sa campagne publicitaire intégrée intitulée « Karo Bade Sapno Ki Tayyari »

La campagne intégrée comprend une série de trois films

PNB MetLife a collaboré avec son agence partenaire L&K Saatchi & Saatchi pour lancer sa dernière campagne publicitaire intégrée intitulée « Karo Bade Sapno Ki Tayyari ». La campagne met en vedette l’ambassadeur de la marque PNB Metlife, PV Sindhu, exhortant les gens à se concentrer sur leurs grands rêves et aspirations et positionne PNB MetLife comme le catalyseur pour prendre des décisions audacieuses en leur offrant des produits et services qui garantissent la sécurité financière de leurs proches tout en sécurisant leur propre vie. buts.

La campagne intégrée comprend une série de trois films qui se concentrent sur trois offres distinctes de PNB Metlife – les plans d’épargne, d’éducation et de retraite. Chacun de ces films exhorte les téléspectateurs à construire sur leurs rêves et à les rendre plus audacieux et plus grands, sachant que PNB Metlife les aidera à s’associer pour réaliser ces aspirations plus grandes. Selon l’entreprise, la campagne pan-indienne sera déployée sur les chaînes régionales GEC du Nord-Est, les publications imprimées, les médias numériques sur les plateformes OTT et les sites Web financiers, à l’extérieur ainsi que sur les chaînes de radio.

« S’il y a jamais eu un moment pour vivre grand et ne pas remettre à plus tard les choses que nous voulons faire, c’est dans le monde VUCA d’aujourd’hui. Et les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des partenaires financiers qui leur permettent non seulement d’atteindre leurs objectifs personnels, mais aussi de prendre des décisions plus audacieuses. PNB MetLife a décidé de répondre à ce besoin, exhortant les consommateurs à rêver plus grand et à travailler pour ces rêves aujourd’hui. Concernant l’exécution, cette campagne est la continuation d’une série de films que nous faisons depuis quelques années maintenant et qui sont un répit humoristique dans une catégorie autrement sérieuse », Charles Victor, directeur exécutif, L&K | Saatchi & Saatchi a commenté le lancement de la campagne.

