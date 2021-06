PNB, MRF, Mme Bectors Food, HDFC, Emami, InterGlobe Aviation, Union Bank of India en bref

Les investisseurs continueront de se concentrer sur la trajectoire des cas quotidiens de COVID-19 et la campagne de vaccination dans le pays.

Les tendances sur SGX Nifty suggèrent un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 avec une hausse de 46 points lundi. Les contrats à terme Nifty se négociaient à 15 745,80 à la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, l’indice Sensex à 30 actions a terminé en baisse de 132 points à 52 100, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé en baisse de 20 points à 15 670. Les investisseurs continueront de se concentrer sur la trajectoire des cas quotidiens de COVID-19 et la campagne de vaccination dans le pays. En outre, l’évolution du pétrole brut Brent, l’évolution de la roupie par rapport au dollar américain et les afflux d’investisseurs institutionnels étrangers continueraient également de guider les marchés. Après avoir assisté à une reprise en fin de journée après les pertes de la session précédente, Nifty cherche à maintenir son élan à la hausse. « Les niveaux supérieurs à surveiller seront 15 800 et 16 000. Les principaux niveaux de support à court terme restent à 15 500 et 15 300 », a déclaré Mohit Nigam, responsable de PMS – Hem Securities.

Focus sur les actions

MRF, Mme Bectors Food : Sociétés cotées à l’ESB telles que Union Bank of India, Central Bank of India, Mrs Bectors Food Specialities, Dynamatic Technologies, MRF, New India Assurance Company, Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers, SMC Global Securities, SMS Lifesciences India, Tower Infrastructure Trust, Victoria Mills et Yuken India, entre autres, devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 7 juin.

Banque nationale du Pendjab : PNB s’attend à tripler son bénéfice net au cours de l’exercice en cours pour atteindre 6 000 crores de Rs, contre 2 022 crores de Rs au cours de l’exercice 21, a déclaré samedi le directeur général et PDG SS Mallikarjuna Rao. Le prêteur prévoit également d’augmenter son portefeuille de prêts de 8% au cours de l’exercice 22, malgré les impacts liés à Covid.

HDFC : Dans le cadre de son initiative de responsabilité sociale des entreprises (RSE), la Housing Development Finance Corporation a engagé un montant initial de Rs 40 crore cette année pour le soutien COVID-19 et s’est engagée à augmenter cet engagement au cours des deux prochains trimestres en fonction des besoins. Les initiatives COVID-19 sont entreprises par le biais de sa branche philanthropique, la Fondation HT Parekh, a déclaré HDFC Ltd dans un communiqué.

Emami : Emami Ltd a augmenté les prix des produits en moyenne de 4% au cours de l’exercice en cours pour compenser la pression actuelle sur les coûts des intrants qui aidera l’entreprise à conserver une marge brute de 66 à 67%, a déclaré dimanche un haut responsable de l’entreprise. Le projet tant attendu de l’entreprise, Khoj, qui vise une portée rurale plus profonde pour maintenir l’élan de rentabilité, a été lancé dans l’Uttar Pradesh avec l’assouplissement du verrouillage.

InterGlobe Aviation : IndiGo a signalé samedi une perte nette consolidée de Rs 1 147,2 crore au cours des trois mois clos en mars, principalement en raison d’une forte baisse des revenus au milieu de la pandémie de coronavirus.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.