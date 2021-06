PNB s’attend à tripler le bénéfice net de l’exercice 22, identifie Rs 8 000 crore NPA pour NARCL

Sur la croissance des prêts, Rao a déclaré: «Au niveau conservateur, nous aimerions afficher un taux de croissance de 8% si l’économie évolue sur les lignes attendues où la croissance du PIB est de 9,5% et l’impact de Covid-19 est réduit ou éliminé de Juin.”

Le deuxième prêteur indien Punjab National Bank (PNB) prévoit de tripler son bénéfice net au cours de l’exercice en cours pour atteindre 6 000 crores de roupies, contre 2 022 crores de roupies au cours de l’exercice 21, a déclaré samedi le directeur général et PDG SS Mallikarjuna Rao.

Le prêteur prévoit également d’augmenter son portefeuille de prêts de 8% au cours de l’exercice 22, malgré les impacts liés à Covid. Cependant, les avances nationales du prêteur avaient diminué de 3% en glissement annuel (YoY) à Rs 7,19 lakh crore au cours du trimestre de mars (Q4FY21).

«Pour l’exercice 22, notre bénéfice net ne devrait pas être inférieur à Rs 6 000 crore au niveau conservateur. Tout dépend de la croissance du crédit, de la demande dans l’économie », a déclaré samedi le directeur général SS Mallikarjuna Rao du PNB lors de l’appel aux résultats. Rao, cependant, a mentionné qu’une estimation précise pourrait être effectuée après la fin du premier trimestre de l’EX22.

Le prêteur a identifié des actifs non productifs (NPA) d’une valeur de 8 000 crores de roupies qu’il transférera à la National Asset Reconstruction Company (NARCL), a déclaré Rao. Cependant, les directives opérationnelles en sont au stade final et la décision de savoir si ces actifs devront être transférés à la NARCL à leur valeur comptable nette n’a pas encore été prise, a ajouté Rao.

En ce qui concerne PNB Housing Finance, a déclaré Rao, la banque ne cédera pas sa participation dans la société de financement du logement. Cependant, la participation de PNB sera diluée à environ 20 % en raison d’une augmentation de capital par le bailleur de fonds du logement.

Le conseil d’administration de PNB Housing Finance a approuvé une augmentation de capital pouvant atteindre 4 000 crores de roupies en émettant des actions et des bons de souscription convertibles à des entités dirigées par des sociétés du groupe Carlyle.

PNB a annoncé vendredi un bénéfice net de 586 crores de roupies pour le trimestre clos le 31 mars 2020, grâce à des revenus d’intérêts nets plus élevés et à d’autres revenus.

La banque avait signalé une perte de Rs 697 crore au cours du trimestre de l’année dernière. Son revenu net d’intérêts (NII) a augmenté de 48% en glissement annuel pour atteindre 6 937 crores de roupies au cours du trimestre de mars.

De même, les revenus autres que d’intérêts ont augmenté de 48% en glissement annuel pour atteindre 3 742 crores de roupies au cours du trimestre sous revue. Cependant, les provisions ont chuté de 4,39 % au cours du trimestre à Rs 4 686 crore.

