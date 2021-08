PNC Bank et Coinbase planifient un projet de crypto-monnaie

in

PNC, la cinquième banque des États-Unis, rejoint Coinbase, basée à San Francisco, pour offrir à ses clients des services d’investissement en crypto-monnaie. Un rapport a révélé cette nouvelle, citant la lettre des actionnaires de Coinbase. Le service d’investissement cryptographique ne serait qu’une partie de la stratégie plus large des actifs numériques et de la blockchain de la banque. En substance, la lettre en question détaille que PNC Bank et Coinbase prévoient un projet cypto.

La lettre Coinbase lit:

« Premièrement, l’adoption s’est poursuivie à un rythme rapide au cours du trimestre malgré la volatilité du marché. Nous sommes encouragés par les progrès que nous avons réalisés au cours de la dernière année alors que nous construisons notre ensemble institutionnel de produits et d’offres de services. À titre d’exemple, 10% des 100 plus grands hedge funds en termes d’actifs sous gestion déclarés ont choisi de rejoindre Coinbase. Et, de nombreux clients nous sélectionnent comme leur partenaire exclusif. »

Cependant, dans la lettre d’information, PNC Bank et Coinbase n’ont partagé aucun autre détail sur leur partenariat. Malgré le peu d’informations, la divulgation par Coinbase de cette collaboration vérifie les informations d’une source qui avait précédemment affirmé que PNC se préparait à lancer un service de cryptographie dans les prochains trimestres. La source a également révélé que la banque travaillait sur un avenir axé sur les crypto-monnaies.

De tous ces partenaires, la banque PNC attire l’attention puisqu’elle ne s’était pas prononcée en faveur du monde de la crypto. Cependant, le rapport aux actionnaires de Coinbase ne donne pas de détails. CoinDesk lui a demandé plus d’informations sur la question et Coinbase et PNC ont refusé de répondre.

CoinDesk a expliqué qu’une source lui avait précédemment dit que PNC Bank devrait révéler un service lié à la crypto-monnaie au cours des prochains trimestres. Le service donnerait à la banque nationale basée en Pennsylvanie un accès plus transparent aux investissements en crypto-monnaie pour ses clients, a déclaré la source. Ce n’est qu’une facette de la stratégie Blockchain de PNC et des actifs numériques plus larges.

PNC et crypto

Si cette nouvelle se matérialisait, PNC serait la dernière mégabanque grand public à entrer dans le monde des actifs numériques, et peut-être la plus grande à le faire avec la bourse Coinbase, le plus grand nom du secteur aux États-Unis.

PNC est déjà en train d’éclore un avenir plus crypto-centrique et il y a des mois, a commencé à chercher un employé pour diriger sa campagne d’innovation. Le travail était pour le rôle de chef de produit crypto, qui examinera comment PNC pourrait tirer parti de la technologie Blockchain tout en explorant le «cycle d’innovation» des crypto-monnaies, a déclaré la source, avertissant que le rôle était plus que des opportunités d’investissement.

Une description de poste (supprimée depuis) ​​pour le poste basé à Philadelphie était plus explicite

“Le rôle travaillera sur la mise à l’échelle des opérations pour notre capacité d’investissement en crypto-monnaie, ainsi que sur la gestion de tous les aspects opérationnels liés aux nouvelles initiatives de crypto-monnaie.”

Coinbase: Volume élevé

De même, suite à la publication mardi de la lettre de Coinbase aux actionnaires de la société, elle détaille également plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires net au deuxième trimestre. La société a déclaré que “le deuxième trimestre a été un bon trimestre” pour Coinbase, car il a connu “une croissance et une diversification” cette année. Coinbase, bien qu’il ait fait 2 milliards de dollars, a déclaré avoir 68 millions d’utilisateurs vérifiés, et la société a également noté qu’elle travaillait avec Spacex, Tesla, PNC Bank, Wisdomtree et Elon Musk.

Coinbase a publié des données sur les résultats et la croissance de la société au deuxième trimestre. La société a déclaré que les utilisateurs mensuels de transactions au détail (MTU) étaient passés à 8,8 millions, en hausse de 44% par rapport au premier trimestre. La société a également noté qu’au deuxième trimestre, les monnaies numériques comme le bitcoin ont atteint un niveau record.

Cet environnement favorable est « fortement corrélé » avec les revenus de l’entreprise. “L’environnement du marché de la cryptographie a eu un fort impact sur nos résultats financiers du deuxième trimestre”, note la documentation de Coinbase. Coinbase revendique 160 000 partenaires industriels et travaille avec plus de « 9 000 institutions ». La société a souligné que le trafic de détail est entraîné par MTU et a déclaré :

La croissance des ventes au détail a été aidée par des MTU plus élevés, un environnement de marché de la cryptographie solide, l’innovation des produits et notre capacité à prendre en charge davantage d’actifs pour le trading. Le commerce institutionnel s’élevait à 317 milliards de dollars, soit 47% de plus qu’au premier trimestre. Le volume institutionnel a représenté 69 % du volume total des transactions, contre 64 % au premier trimestre. Au cours du trimestre, le déploiement institutionnel sur la plate-forme Coinbase a augmenté rapidement, tout comme l’augmentation des allocations de capital à la crypto-monnaie.

