Coinbase

PNC Bank s’associe à Crypto Exchange Coinbase pour une nouvelle offre de cryptographie

La cinquième banque des États-Unis, PNC, travaille sur un projet de crypto-monnaie. C’est ce qu’a fait savoir Coinbase à ses investisseurs mardi.

Coinbase fait allusion au projet de cryptographie avec PNC

Coinbase a révélé son récent partenariat avec la banque basée en Pennsylvanie sur un projet de cryptographie non divulgué dans une lettre aux actionnaires.

« Au cours des derniers mois, nous avons noué des partenariats avec des leaders du secteur, notamment Elon Musk, PNC Bank, SpaceX, Tesla, Third Point LLC et WisdomTree Investments. »

PNC semble avoir travaillé sur ses plans liés à la cryptographie depuis un certain temps maintenant. La banque a posté une offre d’emploi pour un chef de produit crypto-monnaie il y a des mois. Selon la description de poste, PNC recherchait un professionnel de la cryptographie expérimenté dans les services de trading, de dépositaire ou de prêt de crypto. La description de poste ajoutée,

“Le rôle travaillera à la mise à l’échelle des opérations pour notre capacité d’investissement en crypto-monnaie ainsi qu’à la gestion de tous les aspects opérationnels relatifs aux nouvelles initiatives de crypto-monnaie.”

Outre sa nouvelle entreprise de cryptographie, PNC pousse également son activité patrimoniale vers de nouvelles frontières. La banque a récemment rebaptisé son activité de gestion de patrimoine et consacre davantage de ressources au service des ultra-riches.

PNC rejoint la liste des nombreux partenariats de Coinbase

Coinbase est l’un des plus grands noms de l’industrie de la cryptographie. Il est entré dans l’histoire cette année lorsqu’il est devenu public. La société a formé de nombreux partenariats avec des petites et grandes entreprises dans le passé, il n’est donc pas surprenant que PNC soit le dernier né.

En mai de cette année, Invstr, une société de technologie et d’investissement, s’est associée à Coinbase pour aider à lancer le trading de crypto-monnaie. Avant cela, Vast Bank s’était déjà associé à Coinbase pour mettre en place sa plateforme de conservation d’actifs numériques. En plus de créer des produits de cryptographie pour les entreprises, Coinbase a également aidé un certain nombre d’entreprises américaines à acheter du Bitcoin.

Plus tôt cette année, l’échange de crypto basé aux États-Unis a exécuté les investissements de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin par le constructeur de voitures électriques Tesla. Coinbase a également été sélectionné comme principal partenaire d’exécution pour l’achat de Bitcoin de 425 millions de dollars par MicroStrategy.

Plusieurs autres sociétés se sont associées à Coinbase pour diverses raisons, car la société exploite un éventail de secteurs d’activité qui couvrent tous les clients. Selon ses résultats du deuxième trimestre qui viennent d’être publiés, plus de 9 000 institutions financières utilisent désormais l’échange pour créer leurs produits cryptographiques.

Coinbase a déclaré 2 milliards de dollars de revenus nets pour le deuxième trimestre de l’année, brisant les attentes, les analystes estimant que l’échange générerait 1,57 milliard de dollars de revenus de transaction.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.