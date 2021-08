pNetwork ouvre la voie aux blockchains intégrées et aux ponts actifs ⋆ Crypto new media

in

pRéseau, le protocole qui gère la technologie de pTokens, est devenu le plus grand service inter-chaînes en termes de nombre de blockchains intégrées et de ponts actifs.

Il existe désormais dix blockchains supportées (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, EOS, Binance Smart Chain, Polygon, Telos, RVN et XDAI), avec plusieurs dizaines de ponts.

En plus du pBTC classique qui réplique le BTC sur Ethereum, le pBTC est désormais également sur BSC, EOS, Polygon, Telos et XDAI, tandis que pETH est disponible sur EOS et Telos.

On notera en particulier le nouveau pont pSAFEMOON, qui représente sur la blockchain Ethereum les jetons SAFEMOON natifs de la Binance Smart Chain. À ce jour, c’est le seul pont capable de reproduire une logique tokenomique complexe, y compris la gravure et la redistribution des frais entre les détenteurs de jetons.

À l’heure actuelle, la plupart du volume de pTokens provient d’Ethereum, avec un total de plus de 68 millions de dollars, suivi de Binance Smart Chain avec plus de 19 millions et EOS avec 6,5 millions. Au total, la valeur actuelle de tous les pTokens émis est de près de 95 millions de dollars.

Ces ponts sont utilisés pour migrer des jetons vers des blockchains qui, autrement, ne les prendraient pas en charge nativement. La flexibilité de pNetwork signifie que le pontage ne se limite pas aux actifs financiers, mais également aux DAO et aux NFT.

Par exemple, il ne serait pas possible d’échanger du Litecoin sur un DEX basé sur Ethereum, mais avec pLTC, cela est possible, car chaque pLTC émis est un jeton Ethereum qui représente un véritable LTC.

Cela ouvre un monde de possibilités pour les personnes qui sont empêchées de participer aux programmes d’agriculture de rendement en raison de l’incompatibilité entre les chaînes de blocs, leur permettant de déplacer leurs actifs cryptographiques n’importe où, sans avoir à les vendre ou à les échanger.

Un bot non officiel a également été récemment activé sur Telegram pour informer des brûlures PNT et des transactions de jalonnement.

PNT est le token natif de pNetwork, qui compte désormais 17 nœuds opérationnels et 55% d’APY.

En outre, le DAO de pNetwork récompense les pools de liquidités pBTC sur Ellipsis.Finance avec 15 000 PNT supplémentaires par semaine, avec 21% APY sur le pBTC jalonné.