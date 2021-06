Pneus 2022 pour répondre à la plainte de dégradation de Coulthard · .

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, est convaincu que les nouveaux pneus qu’il développe pour la saison 2022 de F1 réduiront la gestion de la gomme des pilotes pendant les courses.

L’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard s’est plaint cette semaine que la Formule 1 est devenue dominée par la gestion des pneus.

“Toute cette ère Pirelli est juste déroutante pour moi et ennuyeuse pour moi d’avoir à en parler, et super ennuyeux pour moi d’avoir à écouter les pilotes dire ‘J’essayais d’éviter d’appuyer trop fort sur les pneus'”, a-t-il déclaré. dit ..

Isola a discuté avec lui des commentaires de Coulthard et a déclaré qu’ils visaient davantage la préférence de la Formule 1 pour le caoutchouc à haute dégradation que le travail effectué par son fournisseur officiel de pneus.

Coulthard a critiqué la préoccupation de la F1 pour les pneus. « Il ne critiquait pas Pirelli », a déclaré Isola. “Il a évidemment aimé l’ère de la ‘guerre des pneus’, il aime avoir une compétition en Formule 1 qui n’est pas seulement pour les moteurs, les voitures mais, à son avis, c’est aussi pour les pneus.”

La Formule 1 a mis fin à la concurrence entre différents fournisseurs de pneus il y a 15 ans. Lorsque Pirelli est arrivé en tant que seul fournisseur de pneus de F1 en 2011, trois ans après la retraite de Coulthard, il leur a été demandé de produire du caoutchouc à haute dégradation.

“Il n’aime pas le système actuel où nous avons des pneus avec une certaine dégradation qui, comme vous le savez, sont conçus pour avoir ce niveau de dégradation”, a déclaré Isola.

Pirelli développe une toute nouvelle gamme de pneus pour l’année prochaine, lorsque la F1 passera des roues de 13 pouces à 18 pouces. Isola a déclaré qu’il leur avait également été demandé de réduire la vitesse à laquelle les pneus se dégradaient.

« Ce sera une autre histoire l’année prochaine quand on nous aura demandé de concevoir les nouveaux pneus 18 pouces avec des caractéristiques différentes – moins de surchauffe, moins de dégradation.

La F1 abandonnera les pneus 13 pouces après cette saison” Il exprimait juste son opinion sur la réglementation actuelle et le système actuel. Et je le comprends parfaitement parce que c’est un pilote qu’il conduisait il y a plus de 10 ans alors que la situation était complètement différente.

“Nous savons qu’avec les voitures actuelles qui sont très, très rapides, même si beaucoup plus lourdes par rapport au passé, vous mettez beaucoup de stress sur les pneus donc cela génère une dégradation. Et aussi lorsque vous suivez une autre voiture, vous perdez de l’appui et c’est un élément supplémentaire.

« Nous travaillons donc avec la FIA et la FOM afin d’avoir une situation différente pour l’année prochaine. Je suis sûr que si vous ne perdez pas d’appui lorsque vous suivez une autre voiture avec des pneus conçus avec des caractéristiques différentes, nous pouvons atteindre l’objectif.

La limite de poids minimum de la Formule 1 a considérablement augmenté depuis que Coulthard a pris sa retraite de la F1. Les voitures pesaient 605 kg en 2008, mais passeront à 790 kg en 2022, dont 80 kg sont une allocation pour le conducteur.

Cela a ajouté au défi de réduire la dégradation des pneus, a déclaré Isola. Des tests dans le monde réel du caoutchouc 2022 ont déjà commencé, en utilisant des voitures «mules» adaptées pour se rapprocher des niveaux d’appui et de la répartition du poids de l’année prochaine.

“Ce n’est pas seulement le poids de la voiture qui stresse le pneu, c’est le niveau d’appui, la vitesse, il y a de nombreux paramètres que nous devons prendre en compte”, a-t-il expliqué.

« De toute évidence, nous concevons des pneus pour l’année prochaine, en gardant à l’esprit tous ces chiffres et en demandant également aux équipes qui fournissent de nouvelles voitures de nous donner des voitures représentatives des voitures de l’année prochaine. Même s’il s’agit de muletiers, le poids est le même que celui indiqué dans la réglementation pour 2022 – répartition du poids, niveau d’appui – et nous concevons donc des pneus en tenant compte de ces caractéristiques. Évidemment, ils sont différents par rapport au passé, mais c’est notre travail.

Les exigences en matière de pneus de Formule 1 sont communiquées à Pirelli dans une « lettre cible ». Isola s’est dit encouragé par les progrès qu’ils ont accomplis pour répondre aux spécifications pour 2022.

Hamilton a été encouragé par son premier test avec les pneus 18 pouces de Pirelli. « La nouvelle lettre cible indique simplement que nous devons concevoir un pneu avec moins de dégradation », a-t-il déclaré. « Le nombre de dégradation est dans la lettre cible.

« Le temps au tour delta [between different compounds] est défini dans la lettre cible. Nous devons nous concentrer sur des composés avec une disposition de travail plus large et réduire la surchauffe. Ce sont les principaux paramètres qu’il est intéressant de connaître – il y a quelques autres caractéristiques techniques – mais c’est surtout un résumé de ce que nous avons convenu.

« Évidemment, la dégradation ne peut pas être nulle pour les composants car sinon il n’y a aucune raison d’avoir des stratégies avec plus d’un arrêt ou utilisant des composés différents. Nous devons donc examiner ces cibles et essayer de concevoir des composés avec ces caractéristiques.

« Ce que je peux vous dire, c’est que lors de notre test de développement de pneus, nous mesurons évidemment la dégradation et nous avons demandé au pilote de se pousser mutuellement pour simuler ce qui se passera l’année prochaine. Et les résultats sont très prometteurs. Puis l’année prochaine, nous aurons différentes voitures et nous devons valider les résultats des nouvelles voitures. Mais les résultats jusqu’à présent sont prometteurs.

Lewis Hamilton, qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes au sujet des pneus de Formule 1 ces dernières années, a été encouragé par son premier test sur du caoutchouc de 18 pouces en avril. “C’était un bon test et c’était évidemment la première étape avec les pneus”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’était certainement pas un mauvais endroit pour commencer.”

