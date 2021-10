Pneus plus tendres pour le retour de la F1 à Istanbul, caoutchouc le plus dur pour Losail · .

Les derniers détails des allocations de pneus de Pirelli pour la saison 2021 de F1 ont été confirmés suite à l’ajout du Grand Prix du Qatar au calendrier hier.

Le fournisseur officiel de pneus de F1 apportera le caoutchouc le plus dur de sa gamme pour la première course de Formule 1 sur le circuit international de Losail. Les composés C1, C2 et C3 seront utilisés lors de la course du mois prochain sur la piste permanente de 5,4 kilomètres à l’extérieur de Doha.

Le circuit comprend une série de virages à vitesse moyenne en succession rapide, ainsi qu’une longue ligne droite de plus d’un kilomètre menant au premier virage.

Des pneus plus tendres seront utilisés pour le retour de la F1 à Istanbul Park en Turquie la semaine prochaine. Pirelli a apporté ses pneus les plus durs à la course l’année dernière, mais cette fois, il fera un pas de plus dans son attribution, en apportant les composés C2, C3 et C4.

Analyse : Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils un terme aux finales de suivi de mon leader de la F1 ?La piste turque a été refaite peu avant la course de 2020 et a donné des niveaux d’adhérence très faibles qui ont été exacerbés par la pluie persistante tout au long du week-end. Pirelli a fait sa sélection de pneus avant son apparition, le circuit d’Istanbul avait subi une procédure de nettoyage au jet d’eau afin d’améliorer les niveaux d’adhérence.

Il n’y aura aucun changement dans la sélection de pneus Pirelli annoncée précédemment pour le Grand Prix d’Abu Dhabi malgré les modifications importantes apportées à la piste. Plusieurs des virages les plus lents de Yas Marina ont été allégés ou supprimés, et les temps au tour devraient être réduits en conséquence.

Néanmoins, la sélection de Pirelli des pneus les plus tendres de sa gamme – C3, C4 et C5 – reste inchangée. Le constructeur a déclaré à . qu’il avait décidé de ne pas fournir de caoutchouc plus dur car il craignait que cela rende difficile pour les pilotes de générer de la chaleur dans leurs pneus avant.

Sélections de pneus F1 2021

