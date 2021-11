Pobga veut signer pour la Juventus

02/11/2021 à 17:18 CET

Joël Xaubet

Paul Pogba a été liée à Juventus à plusieurs occasions. Les négociations entre le Français et son équipe actuelle, le Manchester United, n’ont pas abouti et selon la Gazzetta dello Sport, les contacts entre la Juventus et Pogba se multiplient au cours des dernières semaines et tout pointe vers des retrouvailles. L’équipe et le joueur seraient ravis de renouer leurs chemins, maintenant la dernière pierre d’achoppement est la haute prétention économique des Français.

Pogba a déjà désigné Turin comme destination favorite

Selon les médias italiens, Raiola et Pogba se sont rencontrés et le joueur a clairement indiqué son intention de jouer à nouveau avec « Vecchia Signora ». Malgré cela, les Diables Rouges ne veulent pas perdre leur joueur et ils sont prêts à le couvrir de factures pour qu’il puisse se renouveler, à Manchester, ils vous offrent 14 millions d’euros, un chiffre que les Italiens ne pouvaient pas atteindre à cette époque. Dans ce sens, Ramsey aurait la clé pour que l’opération aboutisseSi le Gallois partait, les chances de pouvoir incorporer Pogba augmenteraient beaucoup.

Le Real Madrid voit comment une signature qui semblait terminée peut s’échapper. Les blancs peuvent en effet couvrir les prétentions économiques du Français et de son agent, mais Il semble que Madrid ne soit pas une priorité pour Pogba pour le moment.

Le Français ne vit pas une bonne situation à Manchester United, les Red Devils ont remporté l’un de leurs cinq derniers matches de championnat et la défaite 5-0 contre Liverpool fait toujours mal à Manchester, où Ils désignent Pogba comme l’un des coupables de la mauvaise situation de l’équipe. Ainsi, tout pointe vers une sortie « zéro coût » l’été prochain.