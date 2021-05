Poblense profite de la seconde période pour battre Socuéllamos (2-0)

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Poblense et le Socuéllamos Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase du deuxième B ce dimanche avec une victoire de la Poblense par un score de 2-0. le Poblense est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Villarrobledo. Du côté des visiteurs, le Socuéllamos il a remporté dans son fief 3-0 son dernier match du tournoi contre le Getafe B. Avec ce résultat, l’équipe de poblero est troisième, tandis que le Socuéllamos il est deuxième après la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-course du match, dans la deuxième période, le but est venu pour l’équipe poblero, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Petit polo à 62 minutes. Encore une fois, il composa le Poblense, qui a pris ses distances en mettant le 2-0 grâce à un peu de Jury peu avant la fin, précisément en 89, clôturant ainsi le match avec un score de 2-0 dans la lumière.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Morros Oui Bec.

Avec ce résultat, le Poblense il obtient 30 points et le Socuéllamos avec 33 points.

Fiche techniquePoblense:Bartolome, Pau Cendrós, Álvaro, Jaime Hernandez, Damiá, Pep, Beneit, Víctor, Javi Moreno, Peque Polo et Aitor PonsSocuéllamos:Nikolov, Cano, Alvarito (Stevens, min.46), Morros, Chete (Alberto, min.69), Santos (Trillo, min.76), Luis Hernaiz, Abel Suárez, Luis Lara (Berruezo, min.76), Fran Cortés et MadalinStade:Municipale de Sa PoblaButs:Peque Polo (1-0, min.62) et Jurado (2-0, min.89)