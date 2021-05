Poches négligées du marché

La Réserve fédérale a fait sa dernière annonce politique mercredi, réitérant qu’elle est optimiste quant à la croissance économique malgré les pressions inflationnistes potentielles.

Pour nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, l’un des principaux points à retenir de l’annonce était l’affirmation de la Fed selon laquelle l’inflation est transitoire ou temporaire.

Bien que John et Wade soient pour la plupart d’accord avec cette prémisse, ils ne supposent pas que l’inflation ne sera jamais un problème.

Dans le Digest d’aujourd’hui, passons à la dernière mise à jour de John’s et Wade sur les traders stratégiques pour obtenir leur post-mortem complet sur l’annonce de la Fed et ses implications sur l’inflation.

Nous apprendrons également où ils voient des opportunités négligées sur le marché boursier aujourd’hui. De plus, la mise à jour fournit un aperçu fantastique de la façon dont les traders d’options experts voient le marché.

Beaucoup de choses à couvrir, alors je vais laisser John et Wade le prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsburg

Trouver de la valeur dans les secteurs négligés

Par John Jagerson et Wade Hansen

La Réserve fédérale s’est réunie aujourd’hui avant de rendre une décision sur les taux d’intérêt qui n’a surpris personne.

Le taux cible au jour le jour restera à 0,25%, et les négociants en obligations évaluent actuellement une probabilité inférieure à 13% que le taux change avant décembre.

La Fed a également exprimé sa confiance dans les perspectives positives du conseil d’administration pour l’économie alors que les effets de la pandémie s’estompent.

Pour nous, il est intéressant de voir comment cela contraste avec les anticipations d’inflation. D’après les gros titres de la presse financière, le risque d’inflation est un énorme problème pour le marché. Si l’inflation augmente, les taux d’intérêt augmenteront également, ce qui pourrait freiner la croissance.

Cependant, nous estimons que la déclaration de la Fed aujourd’hui contredit cette préoccupation, ou indique du moins que ce n’est pas un problème qui inquiète la Fed à court terme. La Fed affirme que les pressions inflationnistes actuelles sont transitoires, et nous avons tendance à être d’accord.

Malgré des segments du marché, comme les matériaux de construction (par exemple, le prix du bois a doublé), qui ont connu d’énormes hausses de prix, les salaires et les pressions globales sur les prix demeurent relativement faibles. À notre avis, les risques d’inflation sont exagérés et nous ne nous attendons pas à voir de grands changements dans les taux d’intérêt… pour le moment.

Croissance et revenus

Les bénéfices de ce trimestre sont à l’origine d’une grande partie de notre optimisme à l’égard du marché.

Déjà en avance sur les attentes, des valeurs technologiques clés comme Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) ont annoncé mardi soir des chiffres supérieurs aux estimations et devraient continuer à soutenir le marché.

Selon Factset, le S&P 500 devrait déclarer sa troisième marge bénéficiaire trimestrielle la plus élevée depuis 2008.

Il existe un certain risque qu’une fois les paiements de relance «dépensés», les bénéfices se refroidissent dans certains secteurs comme le commerce de détail, mais nous nous attendons à ce que la plupart des groupes poursuivent leurs tendances de croissance des bénéfices cette année.

Zones négligées

Comme nous en avons discuté la semaine dernière, le marché est à un niveau de valorisation où les corrections sont plus fréquentes.

Nous avons fourni deux graphiques dans notre dernière mise à jour pour illustrer que trois des cinq dernières fois que le marché a enregistré autant d’actions au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, une correction est apparue en quelques semaines.

Nous maintenons notre argument selon lequel les fondamentaux de la croissance ressemblent plus cette fois à 2013 et 2014, lorsque le pourcentage au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours était extrême, mais les actions ont continué à bien performer malgré des valorisations élevées.

Une partie de la raison pour laquelle le marché a évité une forte baisse en 2013 et 2014 était que les fondamentaux économiques étaient suffisamment stables pour motiver une transition vers des groupes négligés dans la grande distribution, les biens de consommation de base et les valeurs à revenu lorsque le taux de croissance a légèrement ralenti.

Les soi-disant «secteurs de la sécurité» ont commencé à très bien fonctionner parce qu’ils avaient été négligés pendant que les traders se précipitaient dans les grands jeux dynamiques.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, la performance du Fonds SPDR pour le secteur de la consommation de base (XLP) en 2013 et 2014 était presque identique à celle de l’ETF iShares Russell 2000 (IWM) à petite capitalisation beaucoup plus excitante.

Ajusté pour un an de dividendes, le secteur des biens de consommation de base a surperformé les petites capitalisations avec beaucoup moins de volatilité.

Fig.1 – Tableau de comparaison du Fonds SPDR du secteur de la consommation de base (XLP) et du FNB iShares Russell 2000 (IWM) – Source du graphique: TradingView

Les traders se tournent vers des actions plus stables, non pas parce qu’ils craignent une baisse, mais parce qu’ils soupçonnent que les cycles de croissance vont et viennent. Ils veulent profiter des revenus et de la stabilité lorsque le marché semble être à l’extrême.

Ce déplacement des flux de capitaux ne fait pas baisser le marché, il réorganise juste un peu le classement.

C’est un avantage pour nous en tant que traders de revenus. Lorsque nous écrivons des options de vente sur une action, nous profitons si l’action augmente, se négocie à plat ou diminue un peu. En d’autres termes, notre pain et notre beurre sont ennuyeux mais optimistes.

L’une des raisons pour lesquelles ces actions ont tendance à surperformer dans des périodes comme celle-ci est que la demande pour leurs actions a été faible – quelle que soit la rentabilité – par rapport aux autres opportunités, de sorte qu’il y a moins de risque de baisse lié à la prise de bénéfices et au rééquilibrage.

Nous venons de recommander des vêtements courts Coca-Cola (KO) mardi pour toutes les raisons que nous avons exposées jusqu’à présent. Voici un autre exemple intéressant:

Constellation Brands (STZ) est un autre de nos favoris, non pas parce qu’ils connaissent une croissance en flèche, mais parce qu’ils ont une stratégie pour produire une croissance régulière et fiable.

Les acquisitions de plus petites marques de bière importées, la création de nouveaux marchés avec des seltzers et la possession de l’une des meilleures opportunités potentielles de profiter du commerce du cannabis dans les années à venir ont tous augmenté la valeur intrinsèque de STZ.

Cependant, le stock est évalué à peu près là où il était lorsque les revenus étaient beaucoup plus faibles avant le crash pandémique.

D’un point de vue technique, STZ a achevé un schéma tête-et-épaules inversé à long terme et taquine une évasion potentielle d’un schéma d’élargissement haussier formé cette année.

Bien que cela ne semble pas aussi excitant que Tesla (TSLA) l’an dernier, par exemple, notre objectif est d’examiner les modèles qui ont émergé dans le passé qui peuvent identifier les actions qui seront stables ou haussières avant la cassure de la tendance.

Fig.2 – Graphique hebdomadaire des marques de constellation (STZ) – Source du graphique: TradingView

La consommation de base n’est pas le seul secteur qui devrait commencer à susciter plus d’intérêt de la part des acheteurs cette année.

À ce stade du cycle économique, l’industrie lourde, les services énergétiques et même les actions de défense commencent également à mieux se comporter.

Si notre objectif est de gagner des revenus sur les actions les moins volatiles et les plus susceptibles de rester stables, une rotation comme nous l’avons vu en 2013 et 2014 serait plus bénéfique pour ces groupes négligés.

La croissance des bénéfices au premier trimestre est extrêmement impressionnante, mais il est peu probable qu’elle se maintienne à ce rythme.

Par conséquent, le potentiel de revenus à faible risque sera probablement plus facile à trouver dans les secteurs plus sûrs. Nous ne prévoyons pas d’éviter complètement la technologie (MSFT pourrait être très intéressant après le creux de cette semaine), mais notre biais se déplacera probablement un peu vers une plus grande exposition à des groupes sous-évalués plutôt qu’aux grands leaders de l’élan.

La ligne de fond

Maintenant que nous avons dépassé l’annonce de la Fed et que la saison des résultats continue de s’annoncer, nous pouvons commencer à planifier le rapport sur le travail vendredi prochain.

Malgré les bonnes nouvelles économiques, le chômage reste un grand «facteur X» pour le marché. S’il y a des signes de ralentissement, nous devrons commencer à modifier notre stratégie encore plus vite que ce dont nous avons discuté.

Pour l’instant, nous restons optimistes sur le rapport, mais comme tout dépend de la tendance à l’embauche, c’est l’événement le plus important à surveiller à court terme.

Sincèrement,

John Jagerson et Wade Hansen