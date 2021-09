Pochettino affirme que Tottenham était « sur le point » de signer Achraf Hakimi

in



Photo de FRANCK FIFE/. via .

Tottenham Hotspur était « sur le point » de signer Achraf Hakimi du Real Madrid – mais il a plutôt choisi de rejoindre le Borussia Dortmund.

Mauricio Pochettino a fait ces déclarations avant la campagne de Ligue des champions du Paris Saint-Germain.

Le PSG de Pochettino a signé Hakimi de l’Inter Milan cet été, et Pochettino affirme maintenant que Tottenham a fait un pas.

Pochettino pense que Tottenham était « sur le point » de signer Hakimi en 2018, mais il a plutôt choisi Dortmund.

« Achraf est un jeune joueur [I have] suivi depuis [I was] à Tottenham », a déclaré Pochettino. “Nous étions sur le point de le signer pour Tottenham, mais ensuite il est allé jouer pour Dortmund.”

« Il a une grande capacité à courir, son potentiel physique est énorme. Il est jeune, il mûrit au niveau défensif, mais il apporte beaucoup de contributions en attaque », a-t-il ajouté.

Tottenham a raté l’un des joueurs les plus rapides de Hakimi

Hakimi n’est pas seulement rapide, il est aussi rapide qu’une “vitesse de classe mondiale”.

Le Marocain a été classé deuxième joueur le plus rapide d’Europe en 2020. Hakimi n’était que de peu derrière Alphonso Davies, premier.

Imaginez avoir cette accélération sur le flanc droit à Tottenham. Les courses de maraude de Kyle Walker n’ont pas été remplacées, et Hakimi aurait pu apporter cela à Tottenham.

Vous pouvez voir pourquoi Pochettino voulait Hakimi à Tottenham. Ses exploits offensifs ont été ridicules. En seulement cinq matchs au PSG, Hakimi a déjà inscrit un but et deux passes décisives – de l’arrière droit !

Malheureusement, les fans de Tottenham n’auront qu’à se demander ce qui aurait pu être avec Hakimi.

Photo de John Berry/.

Pochettino obtient enfin son homme

Quelle équipe le PSG a construit.

Comme si avoir Neymar, Kylian Mbappe et Marquinhos ne suffisait pas, le PSG s’est massivement renforcé cet été.

Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Gini Wijnaldum et même Lionel Messi ont tous rejoint. Il en va de même pour Hakimi, qui fait un grand pas depuis l’Inter Milan.

Ce sont des noms et des richesses dont Pochettino ne pouvait que rêver à Tottenham – et peut-être que lui et Hakimi peuvent remporter la Ligue des champions cette saison, quelque chose que Tottenham a failli réaliser en 2019.

Photo de Xavier Laine/.

