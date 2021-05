Pochettino cherche la sortie de Paris

30/05/2021 à 20h06 CEST

Arnau montserrat

Ne pas gagner la Ligue des champions a toujours eu des conséquences à Paris depuis l’arrivée des pétrodollars. Le pouls de Nasser Al-Khelaifi ne tremble pas lorsqu’il s’agit d’ajouter et de retirer des entraîneurs et cette saison ne s’est pas terminée comme le voudrait le cheikh. En ne gagnant pas, le PSG n’a pas gagné le championnat de France. Un plus grand échec que de ne pas gagner l'”orejona”.

Mais Pochettino n’a pas eu le temps nécessaire. Il est arrivé en milieu de saison après le limogeage de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand a été licencié, il est allé à Chelsea et vient de remporter la Ligue des champions. La vie prend plusieurs virages. Le banc de Pochettino n’est pas en danger mais celui de Murphy n’est pas très à l’aise à la tête du PSG.

La décision de Zidane

Le Français peut provoquer un séisme sur les bancs des grands clubs européens. Ni Madrid ni Tottenham n’ont actuellement d’entraîneur et Pochettino est candidat dans les deux. En fait, Mauricio serait prêt à demander au cheikh l’impossible. Quittez le club quand vous avez encore un contrat. Qu’ils le disent à Neymar ou à Mbappé maintenant. Il n’est pas à l’aise et n’a pas non plus de bonnes relations avec le directeur sportif, Leonardo Araújo.

L’entraîneur argentin a été l’éternel désir du Real Madrid et il n’a jamais caché qu’il aimerait être le capitaine du navire blanc. Florentino Pérez l’aime aussi et après la signature d’Allegri par la Juventus, il s’est retrouvé sans son option préférée.

Le carambole de Pochettino peut aussi se terminer ailleurs. En Angleterre. Son possible retour à Tottenham se renforce et c’est que Daniel Levy, propriétaire du club, n’a toujours pas d’entraîneur pour la saison prochaine. Murphy’s a passé six saisons avec l’équipe londonienne et a amené l’équipe à son apogée. Ils étaient finalistes de la Ligue des champions.

Levy l’a arrêté pour amener Mourinho mais l’invention n’a pas fonctionné. En fait, Tottenham ne pourra jouer en Conference League que la saison prochaine. Mais pour être l’option des autres bancs, il doit demander à partir et que le PSG le quitte. Que c’est déjà plus que compliqué.