Pochettino donne du repos à Messi en Coupe

19/12/2021

Le à 13:08 CET

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a exclu Leo Messi des seizièmes de finale de la Coupe de France en raison d’une décision sportive. Des joueurs importants de l’équipe tels que Achraf Hakimi et Marquinhos ont également été exclus..

L’Argentin, titulaire lors des cinq dernières journées de Ligue 1, n’est pas entré dans l’appel pour le match nul contre Feignies Aulnoye qui aura lieu dimanche 19 décembre au stade du Hainaut à Valenciennes.

L’ex de Barcelone est sorti à côté de Achraf Hakimi, Marquinhos, Rafinha, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Lionel Messi, Teddy Alloh, Denis Franchi et Alexandre Letellier, en plus des blessés Neymar, Juan Bernat, Julian Draxler et Nuno Mendes.

Une adaptation progressive

Messi est toujours en train de s’adapter au PSG après son arrivée sur le marché de l’été dernier. Avec une blessure au genou incluse, l’attaquant a disputé un total de 15 matches officiels avec l’équipe parisienne, où il a marqué six buts et cinq passes décisives..

Le Rosario est un acteur capital pour Mauricio Pochettino et a joué chaque minute lors des cinq dernières journées de Ligue 1, où Le PSG a signé trois victoires et deux nuls et reste en tête du classement avec 45 points et 13 d’avance sur l’Olympique de Marseille.