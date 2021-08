Pochettino fixe la date des débuts de Messi

21/08/2021

Le à 00:13 CEST

Les débuts de Leo Messi avec le maillot du PSG sont la grande attraction que possède la Ligue 1 en ce début de saison. Bien plus importantes sont les premières minutes de l’Argentin que, par exemple, les trois victoires de l’équipe parisienne en championnat en ce début de campagne. Après la victoire contre Brest, Pochettino a été interrogé sur la star argentine et l’entraîneur a été clair :

“Ce fut une très bonne semaine pour Leo, la semaine prochaine est longue et si tout se passe bien, nous espérons qu’il pourra être dans le groupe et commencer à faire partie de l’équipe. Vous devez rejoindre, les joueurs qui sont arrivés plus tard avec d’autres qui ont fait le pré-saison. , pour obtenir des performances optimales. ” Ainsi, tout indique que Messi fera ses débuts avec le PSG le week-end prochain, dans le duel entre le PSG et Reims au Parc des Princes.

Le crack argentin n’a pas pu jouer jusqu’à présent en jouant des minutes puisqu’il a poursuivi sa pré-saison particulière. Une situation similaire à celle vécue par Neymar, qui n’a pas pu jouer une seule minute à ce jour. Tous deux ont profité du fait qu’ils ne pouvaient pas être contre Brest se reposer à Barcelone. Il est prévu, oui, que les deux stars soient déjà avec l’équipe lors du prochain match.