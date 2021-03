Pochettino, l’entraîneur le mieux payé de France

19/03/2021 à 12:36 CET



Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, est le le mieux payé du pays. Il est arrivé au Paris Saint Germain plus tôt ce mois-ci avec un salaire plus élevé que son prédécesseur, Thomas Tuchel. L’Argentine, tel que publié par l ‘Équiper aurait un salaire de 940 000 euros bruts par mois.L’Argentin, dans la capitale française, a également réussi à dépasser sa rémunération de son séjour en Angleterre. Quand je dirigeais le Tottenham a reçu 10 millions d’euros annuel. Par conséquent, dans l’Hexagone, il a obtenu de meilleures conditions salariales. Il n’y a aucun technicien au pays qui se rapproche de ces chiffres. En fait, l’ancien entraîneur de l’équipe, Tuchel, facturait 625 000 euros par mois.

Comme le confirment les estimations de rémunération du journal, Pochettino serait bien au-dessus de Niko Kovac et Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais a un salaire de 400 000 et l’entraîneur marseillais, 300 000. Un chiffre qui triple même l’entraîneur du PSG. Dans le cas de l’entraîneur croate et allemand, il a réussi à obtenir un salaire supérieur à Leonardo Jardim et Roberto Moreno, les deux hommes qui avaient dirigé l’équipe auparavant avaient un salaire inférieur, respectivement 330,00 et 280 000. Ce n’est pas le cas de Sampaoli que l’ancien entraîneur de l’équipe, André Villas-Boas, qui le surpassait avec 400 000 euros par mois.

Après les deux entraîneurs, Rudi García et Claude Puel ils suivent comme les mieux payés. L’autocar lyonnais en reçoit 280 000 et le Saint-Étienne 225 000. Derrière eux se trouvent Galtier, Genesio, Gasset et Kambaorué. Ils reçoivent respectivement 180 000, 150 000, 120 000 et 100 000. Des salaires qui s’éloignent déjà de la stratosphérique que Pochettino a au PSG.