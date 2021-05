Pochettino ne pense pas au départ de Mbappé

11/05/2021 à 15:47 CEST

Mauricio Pochettino, L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain (PSG), a déclaré qu’un départ de Kylian Mbappé du club et a refusé de répondre à un éventuel intérêt à embaucher Sergio Ramos, dont le lien avec le Real Madrid se termine en juin.

“Se passer de Kylian on n’y pense pas, il est l’un des meilleurs footballeurs de l’équipe et je compte sur lui, le club l’a, et on espère qu’il sera là pendant de nombreuses années “, a déclaré l’entraîneur, lors d’une conférence avant les demi-finales. de la Coupe de France face aux Montpellier.

Après les rénovations de Ángel di María, Keylor Navas Oui Neymar, la star de l’équipe de France est le dernier nom de poids qui reste pour prolonger son séjour au PSG, puisque son contrat expire en 2022.

L’entraîneur argentin a également commenté la présélection olympique de Mbappe, 22 ans, dans une longue liste comptant jusqu’à 85 noms. La France partage un groupe à Tokyo avec le Mexique, le Japon et l’Afrique du Sud.

“C’est quelque chose qui devra être discuté par toutes les parties, nous verrons. Maintenant, nous attendons la fin de la saison, puis l’euro arrivera, nous verrons. Que ce soit sur une liste ne veut pas dire que c’est le cas. va arriver », dit-il.

Pochettino Il a également évoqué le moment décevant du club, éliminé de la Ligue des champions, avec la ligue nationale très difficile – ils sont à trois points du leader lillois à deux matches à jouer – et en demi-finale de la Coupe de France.

“Même gagner la Coupe et la Ligue, il y a toujours le mécontentement de ne pas avoir atteint la finale de la Ligue des champions, c’est quelque chose qui se vit et se ressent depuis quatre mois que je suis ici. Ce qui ne changera pas, c’est l’idée. de mettre sur pied un projet différent de ce que nous avons fait jusqu’à présent », a-t-il ajouté.

Silence sur Sergio Ramos

L’ancien manager de Tottenham a été interrogé sur un éventuel intérêt pour le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, au cas où il ne renouvellerait pas son lien avec le Real Madrid, qui expire dans 50 jours. “Je ne vais pas répondre à cette question parce que quoi que je dise sera mal interprété et sorti de son contexte, je ne veux pas qu’une situation contre-productive soit prise pour mon club”, a-t-il déclaré.

“Nous parlons d’un joueur d’un autre club, ce que je peux vous dire, c’est que je travaillerai toujours pour m’améliorer dans toutes les positions, mais maintenant nous nous concentrons sur la fin de saison”, a-t-il conclu.