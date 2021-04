Pochettino: "Nous avons des possibilités"

La finale 2020 au cours de laquelle le PSG a chuté au minimum face au Bayern prévue hier en conférence de presse avant le match qui mesurera à nouveau les deux adversaires.

Mauricio Pochettino, actuel entraîneur du PSG, a préféré ne pas s’arrêter à ce match et se concentrer sur le match nul actuel. «Je n’étais pas là, j’étais juste un spectateur. Cette égalité se jouera en deux matchs, le contexte est différent. Il y a encore de la vengeance, mais pour nous, c’est plus un défi de battre une équipe forte, peut-être la meilleure du monde », a déclaré l’Argentin.

Malgré le favoritisme du Bayern dans ces salles, Pochettino estime que le PSG a des options pour renverser le champion actuel car « dans un match nul, il y a toujours des possibilités pour les deux équipes ». Nous sommes les prétendants, ceux que nous essaierons de gagner et il est clair que nous avons nos armes pour concourir et nous essaierons de les battre », a déclaré l’Argentin.

Concernant la stratégie à suivre pour ce match, Pochettino il est clair que «tout passe par l’équilibre entre la phase offensive, pensant que les pertes doivent se situer dans des domaines dans lesquels nous pouvons gérer». Une leçon qu’ils ont apprise après la défaite contre Lille au cours de laquelle ils ont perdu la direction de Ligue1. « On autorise les situations de transition et là on a perdu la partie», A-t-il analysé.

L’Argentin a également voulu relâcher la pression sur ses deux stars. «Nous nous concentrons beaucoup sur Neymar et Mbappé mais les onze de demain ont une grande responsabilité de se rapprocher de la victoire. Nous attendons non seulement d’eux, mais de toute l’équipe, une belle performance ».

Concernant les onze qu’il alignera pour le match, il a déclaré que « tous ceux qui sont ici peuvent jouer », et a admis que les joueurs eux-mêmes ne savent toujours pas qui jouera, en l’absence de la dernière séance d’entraînement. « C’est l’une des possibilités de jouer avec trois milieux de terrain ou avec deux comme nous avons joué ces derniers temps », a-t-il déclaré.