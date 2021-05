Pochettino: “Nous sommes prêts à souffrir”

03/05/2021 à 19:27 CEST

Le sélectionneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a assuré que son équipe est “prête à souffrir” lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de football ce mardi contre Manchester City, tout en veillant à ce qu’ils aient des options pour vaincre le 1-2 au match aller.

L’entraîneur argentin n’a pas révélé si l’attaquant Kylian Mbappé serait prêt à jouer, après la contracture qu’il a subie au match aller.

“Il faut attendre pour évaluer la situation de Kylian, il s’entraînera seul cet après-midi pour voir s’il peut s’entraîner avec le groupe à la fin. Il nous reste un jour pour prendre la décision”, a-t-il assuré à propos du champion du monde.

Pochettino a indiqué qu’ils continueront à parier sur le système de jeu qu’il a mis en place depuis son arrivée dans l’équipe en décembre dernier, car “c’est celui qui donne confiance aux joueurs”, bien qu’il ait reconnu que contre City il sera difficile d’avoir le ballon.

“Ils ont cette philosophie du jeu depuis cinq ans maintenant et nous savons que nous aurons des phases dans lesquelles nous devrons souffrir. Nous cherchons plus d’équilibre entre la transition et le maintien du ballon. Mais quand nous l’aurons, nous le ferons. doivent être agressifs et profiter des opportunités », a-t-il indiqué.

Pochettino a reconnu que le résultat du match aller les obligeait à «prendre des risques»., mais a indiqué que son défi est «d’être prêt à s’adapter à des circonstances différentes» car le rival «est très intelligent et sait adopter des styles différents».

Quoi qu’il arrive, l’entraîneur argentin a souligné que le PSG élevait le niveau et qu’il frappait aux portes de la Ligue des champions depuis des années, dont il avait atteint la finale l’année dernière.

“C’est un grand défi d’être en finale, avec la Coupe du monde, c’est le tournoi le plus important, c’est quelque chose d’incroyable, ce que nous cherchons est d’être à ce niveau. Notre objectif est de gagner la Ligue des champions et pour cela nous devons être debout. que nous sommes allés loin “, il a souligné.

“Demain, nous espérons jouer un grand match et atteindre la finale qui nous ouvre la porte au titre. C’est ce que tous les joueurs ont en tête maintenant”, a-t-il ajouté.

Pochettino a relativisé l’avantage psychologique que ses joueurs savent déjà ce que c’est que de jouer une finale, alors que City n’a pas encore atteint ce stade.

“Si nous jouons mieux qu’eux, je suppose que nous passerons, sinon nous serons éliminés. Nous devons être plus forts mentalement et footballeusement”commenta-t-il.

Comme son collègue Pep Guardiola, Pochettino a déclaré qu’il affrontera le duel “calmement”, sachant qu’atteindre les demi-finales est déjà quelque chose de très difficile que peu de clubs peuvent se permettre.

“Il faut rester calme, bien jouer et essayer d’être meilleur, c’est la seule façon de gagner”, a-t-il déclaré.