Pochettino se réfère au rapport médical pour justifier l’absence de Messi

08/01/2022 à 14:12 CET

.

L’entraîneur du Paris Saint Germain (PSG) Mauricio Pochettino, a évoqué ce samedi le rapport des médecins pour expliquer l’absence demain de Lionel Messi lors du match de championnat contre Lyon, après que la star argentine a attrapé le covid pendant les fêtes de fin d’année.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la conférence de presse habituelle avant un match s’il n’y avait aucune possibilité d’aligner Messi, Pochettino a répondu en se référant à l’avis des médecins : « Il est sous contrôle médical. Alors c’est ce qu’on peut dire« .

Peu avant la conférence de presse, le club avait publié un communiqué médical dans lequel il précisait que l’attaquant argentin « vous continuerez votre protocole individuel de récupération postcovid pour les prochains jours« .

Messi est arrivé à Paris mercredi dernier, après avoir eu un test négatif. Il avait été déclaré positif au coronavirus lors de son séjour en Argentine pendant les vacances. Une fois dans la capitale française, il s’est entraîné depuis jeudi mais individuellement.

Dans les semaines à venir, son calendrier s’annonce très serré et pourrait inclure un nouveau voyage en Amérique du Sud pour participer, entre fin janvier et début février, à la matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Hormis le cas de Messi, il y a cinq autres joueurs du PSG qui sont actuellement isolés par le covid et ne pourront pas non plus jouer le match de championnat contre Lyon : Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma.

De plus, ni le Français Alexandre Letellier ne pourra s’aligner sur blessure, ni la star brésilienne Neymar, qui poursuit la reprise et pour lequel un retour à l’entraînement est attendu dans environ trois semaines, selon l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si Neymar revenait demain du Brésil, Pochettino n’a pas répondu directement, mais a souligné qu’avant son départ les dates et le calendrier de reprise avaient été fixés »sous contrôle médical« .

Il a ajouté qu’en raison des informations qu’ils reçoivent chaque jour sur Neymar, qui a des problèmes de cheville, « son évolution s’inscrit dans les plans prévus. Nous espérons que tout se passera bien dans les prochaines semaines.« .

A une autre question sur une photo qui avait été publiée de Mauro Icardi sur laquelle il serait apparu en mauvaise condition physique, le technicien a répondu qu’il n’était pas au courant de cette image, mais s’est montré rassurant : « Mauro va bien, s’entraîne bien. Il est contrôlé. est en bonne forme« .

Concernant les difficultés de constitution de l’effectif, il a relevé que « toutes les équipes sont diminuées » à cause du covid ou d’autres incidents et que dans ce contexte « il faut s’adapter, et c’est ce que nous faisons ».

En tout cas, il a souligné qu’au-delà de l’importance de l’une ou l’autre individualité, « le football est un sport collectif » et « au final, le plus important, c’est le collectif ».

L’entraîneur argentin, sans avancer l’alignement de demain, oui ça Il a suggéré que Mbappé et Icardi pourraient être à l’avant.

Le PSG occupe la première place du championnat de France avec 46 points, dix au-dessus de son successeur immédiat, Marseille. L’Olympique de Lyon occupe une treizième place plus que discrète, avec 24 points.

Malgré tout, Pochettino a déclaré que pour lui Lyon a « l’un des meilleurs effectifs de France » et « je suis sûr qu’au final il se battra pour des choses importantes ».