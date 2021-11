Pochettino, Zidane ou Rodgers – des noms susceptibles de remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que prochain manager de Manchester United

United a dû annoncer l’ancien milieu de terrain Michael Carrick en tant que manager temporaire en l’absence d’un candidat avéré pour remplacer Solskjaer. (PA)

Manchester United est à la recherche de son cinquième manager permanent après le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche.

United a dû annoncer l’ancien milieu de terrain Michael Carrick en tant que manager temporaire en l’absence d’un candidat avéré pour remplacer Solskjaer. Le club pourrait opter pour un poste de direction par intérim jusqu’à la fin de la saison, de la même manière que Solskjaer a rejoint le club après le limogeage de Jose Mourinho en 2018.

Bien que la famille Glazer, propriétaire de United, regarde apparemment une feuille de papier vierge dans sa recherche de gestion, FE Online examine les candidats potentiels qui peuvent ramener le côté Old Trafford au sommet.

Mauricio Pochettino

Autrefois favori pour remplacer Mourinho à United, l’Argentin en est à sa première saison complète en tant que manager du Paris Saint-Germain et reste le premier choix des Glazers pour remplacer Solskjaer.

Des rapports en Angleterre suggèrent que Pochettino est ouvert à l’idée de rejoindre United, même à la mi-saison, ce qui signifie que les géants anglais assiégés ont enfin la possibilité de débarquer leur homme. Pochettino a récemment signé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain et le club riche en liquidités pourrait exiger une énorme compensation pour laisser son manager marcher. Quoi qu’il en soit, le record de Pochettino dans le développement d’une jeune équipe offensive et excitante à Tottenham Hotspur fait de lui le favori des hauts gradés de United, qui doivent décider s’ils ont la puissance d’affronter le Paris Saint-Germain.

Brendan Rodgers

Malgré les difficultés de Leicester City cette saison, l’ancien manager de Liverpool est hautement considéré à Old Trafford comme la meilleure option nationale.

Les difficultés des Foxes cette saison sont dues aux blessures de joueurs clés, mais Rodgers a décroché une place en Europe et une victoire en FA Cup – tous des succès tangibles pour l’Irlandais du Nord. Il est également un entraîneur qui délivre le football offensif recherché par les supporters de United.

Son passé à Liverpool pourrait être considéré comme un inconvénient. La hiérarchie de United ne voudrait pas être considérée comme embauchant un rejet de Liverpool, mais Rodgers a amélioré tous les clubs qu’il a entraînés – Swansea, Liverpool, Celtic et Leicester – prouvant qu’il a les antécédents.

Zinedine Zidane

Trois fois vainqueur de l’UEFA Champions League et sans travail, le fougueux Français a tiré le meilleur parti des plus grands noms du Real Madrid, faisant de lui un candidat évident pour la sellette d’Old Trafford. Cependant, le fait que United n’ait pas encore embauché l’ancien international français laisse planer des doutes sur son aptitude.

Selon certaines informations, Zidane, dont l’anglais est limité, n’a aucun désir réel de travailler en Angleterre et préférerait entraîner le Paris Saint-Germain ou la France. Malgré son bilan au Real, United s’inquiète de sa capacité à améliorer les bons joueurs. Ses antécédents en matière de promotion de jeunes joueurs au cours de ses deux passages au Real étaient également lamentables.

Il est peu probable que Zidane prenne le relais à United. Mais tant qu’il reste disponible et que United n’atteint aucune de leurs cibles préférées, les deux parties pourraient être tentées de faire des compromis.

Erik Ten Hag

Le joueur de 51 ans est une étoile montante, son équipe de l’Ajax remportant des doubles successifs de championnat et de coupe. Le Néerlandais a gravi les échelons, servant deux ans avec l’équipe réserve du Bayern Munich avant de rejoindre l’Ajax.

Malgré son expérience de développement d’une jeune équipe à l’Ajax, le manque d’expérience de Ten Hag au plus haut niveau dans une ligue majeure fait de lui une nomination risquée. Donny van de Beek et Hakim Ziyech ont eu du mal à passer d’Eredivisie à la Premier League et Ten Hag pourrait nécessiter un échelon de plus avant de relever le défi à Old Trafford.

Michael Carrick

L’ancien milieu de terrain a remporté tous les honneurs majeurs au cours de ses 12 années à Old Trafford avant de devenir entraîneur. Il a été élevé au poste de manager par intérim après le limogeage de Solskjaer et est considéré comme un palliatif jusqu’à l’arrivée d’un manager par intérim. Cependant, si l’ancien anglais peut renverser la vapeur, il pourrait bénéficier d’une prolongation jusqu’à la fin de la saison.

Les rapports indiquent que United est déterminé à embaucher un manager éprouvé cet été, mais après avoir interrompu ce même plan d’embauche de Solskjaer à temps plein, Carrick pourrait être un concurrent sérieux s’il obtient les résultats.

Laurent Blanc

Le Français a été envisagé pour un poste intérimaire après le départ de Mourinho et pourrait enfin en avoir l’opportunité cette fois-ci. Ayant joué pour United entre 2001 et 2003, l’ancien entraîneur de la France et du Paris Saint-German serait un bon choix à court terme.

Blanc est actuellement en charge de l’équipe de Qatar Stars League Al-Rayyan, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le Français avec son équipe huitième dans la ligue à 12 équipes. Blanc a connu des succès en Ligue 1 à Bordeaux et au Paris Saint-Germain plus tôt dans sa carrière, remportant le championnat et les coupes avec les deux équipes. Mais sa carrière s’est dégradée depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016.

Carlo Ancelotti

L’Italien qui fume à la chaîne est l’un des managers les plus titrés de l’histoire du football de club et possède également une expérience en Premier League, ayant remporté le doublé avec Chelsea avant son bref passage à Everton.

Cependant, United aurait du mal à tenter l’ancien entraîneur de l’AC Milan du Real Madrid après qu’Ancelotti ait tout mis en œuvre pour revenir au club plus tôt cette année. Cela dit, Ancelotti a parlé à plusieurs reprises de son respect pour Manchester United et après avoir dirigé les plus grands clubs d’Espagne, d’Italie et de France, il pourrait être tenté de s’essayer au retour du plus grand club d’Angleterre sur son perchoir.

Gareth Southgate

L’ancien manager de Middlesbrough a signé de nouvelles conditions pour prolonger son contrat avec l’Angleterre à peine 24 heures après le départ de Solskjaer, mettant apparemment fin à toute perspective de succéder à United. Il aura également du mal à laisser passer l’occasion de mener l’Angleterre à la Coupe du monde 2022 dans 12 mois, surtout après le succès de l’édition 2018 et de l’Euro 2020.

Cela dit, Southgate pourrait rester une cible pour sa confiance dans les jeunes joueurs, sa discipline et sa volonté de travailler au sein d’une structure de football, en particulier après avoir transformé l’Angleterre de concurrente en véritable concurrent. Il est clairement un outsider, mais même avec une Coupe du monde imminente, ce serait un appel important pour un Anglais de rejeter Manchester United.

Didier Deschamps

Le Français est une figure très respectée de l’équipe nationale, mais il est dans une situation similaire à Southgate. La France ira au Qatar en tant que championne du monde en titre et l’homme qui a mené l’équipe à la Coupe du monde en tant que capitaine en 1998 détesterait l’opportunité de graver son nom dans les livres d’histoire en tant que première personne à remporter la Coupe du monde en tant que joueur une fois et directeur à deux reprises.

L’ancien patron de la Juventus est cependant susceptible de démissionner de son poste à la fin de la Coupe du monde, mais cela signifierait que United devrait trouver un palliatif qui prendra en charge la moitié de la saison prochaine avant que Deschamps ne prenne les rênes. .

