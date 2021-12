Pocket Aces élève Vidyuth Bhandary à la tête du studio Dice Media

Selon l’entreprise, la progression naturelle vers ce rôle plus important est un mérite au leadership stratégique de Bhandary, qui a réussi à augmenter les capacités de production et de post-production de contenu de Pocket Aces.

Renforçant son équipe de direction clé, Pocket Aces a élevé Vidyuth Bhandary au poste de chef de studio, Dice Media. Vidyuth Bhandary a rejoint Pocket Aces en 2020 en tant que vice-président, production et conception de contenu, où il a dirigé et développé les capacités de production et de post-production internes de l’entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera l’expansion du studio de longue durée Dice Media de Pocket Aces, la stratégie de conduite, le P&L et les relations OTT.

«Nous agrandissons Dice Media pour devenir l’un des studios de longue durée les plus acclamés du pays. Nous travaillons sur des émissions sur des plates-formes, des genres, des langues et des formats OTT – vous verrez des drames en hindi, des émissions en langues régionales, des émissions audio et très bientôt – des films venant de nous », Aditi Srivastava, co-fondateur et PDG de Pocket Aces, mentionné.

Selon l’entreprise, la progression naturelle vers ce rôle plus important est un mérite au leadership stratégique de Bhandary, qui a réussi à augmenter les capacités de production et de post-production de contenu de Pocket Aces. Pocket Aces a été l’une des rares sociétés de contenu à ne pas du tout arrêter la production pendant la pandémie de COVID-19 – les tournages courts ont été rapidement déplacés vers un cadre de tournage à domicile, et plus de 10 émissions longs ont été tournées avec sécurité de référence sur les plateaux et livrée sur diverses plateformes depuis le premier confinement.

Avec plus de deux décennies d’expérience approfondie dans les médias et le divertissement, Vidyuth Bhandary a occupé des postes de direction clés auprès de certains des plus grands conglomérats médiatiques tels que STAR India, The Times Group, Fremantlemedia Asia, Turner International India, Reliance Entertainment et MX Player.

Après s’être établi avec succès dans le segment des jeunes adultes avec des offres différenciées et uniques, Dice Media se concentre désormais sur le développement d’émissions plus importantes avec des plateformes OTT de premier plan, à travers les genres, les langues, les formats et les frontières, a déclaré Vidyuth Bhandary, chef de studio, Dice Media. «En parallèle, nous travaillerons en étroite collaboration avec des sociétés de contenu internationales pour tenir notre promesse de résoudre l’ennui en proposant à nos téléspectateurs le contenu le plus regardé à travers le monde. Je suis impatient de travailler avec l’équipe Steller Dice chez Pocket Aces alors que nous continuons à innover et à repousser les limites, tout en restant pertinents et pertinents avec notre offre de contenu innovante », a-t-il souligné.

