Pocket FM lève 22,4 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B

L’application Audio OTT Pocket FM a levé un capital d’une valeur de 22,4 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B. Dirigé par Lightspeed, le cycle a vu la participation d’un groupe d’investisseurs, dont Times Group et le premier investisseur dans la société, Tanglin Venture Partners. Le nouveau capital sera utilisé pour intensifier les opérations, créer la plus grande communauté de créateurs de contenu, intensifier sa présence dans toutes les zones géographiques, investir dans la technologie pour de meilleures recommandations et renforcer la catégorie audio OTT globale à l’échelle mondiale.

« Nous sommes à un moment où Pocket FM et l'ensemble de l'espace audio OTT connaissent une croissance exponentielle. La narration audio est maintenant devenue un format de contenu grand public pour le divertissement et notre mission est de faire de Pocket FM un fournisseur mondial de services de divertissement. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs pour leur foi et leur soutien continus dans notre vision et sommes très optimistes pour l'avenir », a-t-il ajouté.

Fondé en 2018, Pocket FM fait aujourd’hui partie des meilleurs acteurs OTT en Inde et propose plus de 100 000 heures de contenu long format enrichissant. En trois ans, elle a enregistré plus de 40 millions de téléchargements, trois milliards de minutes d’écoute mensuelles et plus de 110 minutes passées quotidiennement par les utilisateurs sur l’application. Elle fait partie des applications les mieux classées dans la catégorie musique et audio sur le Play Store. La société a l’intention de dépasser les 100 millions d’utilisateurs au cours des six prochains mois.

Commentant cet investissement, Harsha Kumar, partenaire chez Lightspeed, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir l’équipe Pocket FM alors qu’elle se développe pour construire l’avenir du contenu audio et attendons avec impatience la prochaine phase de cet incroyable voyage. L’équipe a constamment innové à l’avant-garde, avec des offres multilingues pour leur contenu audio court et long et en devenant la destination de choix pour les créateurs de contenu audio ».

Pour Sankalp Gupta, partenaire de Tanglin Venture Partners, Pocket FM est un pionnier dans l’espace audio OTT en Inde, et leur approche pour démocratiser la création de contenu audio change la donne. « La trajectoire de croissance exceptionnelle de l’entreprise, l’engagement des utilisateurs et la fidélisation témoignent de l’amour du consommateur pour le produit de Pocket FM », a-t-il souligné.

Selon Abhishek Mitra Gupta, associé directeur, TVentures (soutenu par Times Group), l’audio est en train de devenir l’un des supports préférés pour consommer du contenu. « Non seulement ils ont bien réussi en Inde, mais ils déploient également leurs ailes dans le monde entier. Nous sommes convaincus que Pocket FM continuera à dominer ce segment à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage », a-t-il déclaré.

Depuis sa création, Pocket FM s’est efforcé de démocratiser la création audio en découvrant, encourageant et promouvant de nouveaux talents. Aujourd’hui, la plate-forme travaille avec une communauté florissante de plus de 17 000 écrivains et artistes vocaux PUGC. Avant ce tour, Pocket FM avait levé 650 000 $ dans le tour de financement d’amorçage et 5,6 millions de dollars dans le tour de financement de la série A.

