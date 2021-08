Pocket FM nomme Ankket Jain VP – solutions créatives

De gauche à droite : Ankket Jain, Rohan Nayak et Manish Nagar

Le lecteur audio over-the-top (OTT) Pocket FM a nommé Ankket Jain au poste de vice-président des solutions créatives et Manish Nagar au poste de responsable des relations avec les agences. L’entreprise a pour objectif de renforcer ses revenus et de propulser l’équipe de monétisation avec de nouvelles nominations. Actuellement, la société affirme avoir plus de 25 millions d’utilisateurs et 2 milliards de minutes d’écoute mensuelles et prévoit de continuer à stimuler la croissance en offrant plus de contenu audio dans tous les formats. « Conformément à la stratégie de croissance de Pocket FM, nous continuons à renforcer notre équipe. Nous pensons qu’ils joueront un rôle déterminant dans la définition et la mise en œuvre des ambitions stratégiques, de la vision et de la feuille de route de l’entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux », a déclaré Rohan Nayak, co-fondateur et PDG de Pocket FM.

Avec plus de 17 ans d’expérience dans l’industrie de la publicité et des médias, Ankket Jain possède une expérience en entrepreneuriat associée à une expertise exceptionnelle dans le domaine. Avant Pocket FM, Jain était le responsable national des solutions client chez RED FM où il les aidait avec des idées primées et des promotions de marque percutantes dirigées par les clients. Dans son nouveau rôle, Jain supervisera les revenus et les solutions créatives de l’entreprise à l’échelle nationale.

Manish Nagar a plus de 20 ans d’expérience dans la conceptualisation distincte ainsi que dans l’achat et le commerce efficaces de médias pour l’impression, la radio et le numérique dans l’industrie des médias. Il est connu pour ses façons de penser novatrices complétées par de solides compétences en communication qui lui permettent de négocier les conditions avec les partenaires médias et les clients. Plus tôt dans sa carrière, il était responsable de cluster national chez GroupM. Dans Pocket FM, Manish Nagar aidera à identifier les opportunités de croissance, à accroître la notoriété et la monétisation de l’entreprise.

Fondé en 2018 par Rohan Nayak, Nishant KS et Prateek Dixit, Pocket FM, basé à Bengaluru, est un lecteur audio OTT qui propose du contenu via des livres audio, des histoires, des romans et des podcasts. Le contenu est accessible dans sept langues indiennes, à savoir l’hindi, le marathi, le tamoul, le télougou, le kannada, le malayalam et le bengali. Pocket FM permet aux artistes et aux auditeurs de créer leur studio de création et leur application grand public, s’adressant à un public aux choix variés.

