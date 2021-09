Poco C31 lancé en Inde, est un Poco C3 renommé avec lecteur d’empreintes digitales ; spécifications, prix et tout à savoir

Le prix du Poco C31 en Inde commence à Rs 8 499.

La marque dérivée de Xiaomi, Poco, a lancé jeudi le téléphone d’entrée de gamme Poco C31 en Inde au prix de départ de Rs 8 499. Le Poco C31 est essentiellement un Poco C3 renommé de l’année dernière avec un lecteur d’empreintes digitales. Le reste des spécifications et de la conception sont reportés tels quels. Le téléphone est lancé juste avant l’événement de vente Big Billion Days de Flipkart, qui débutera le 3 octobre, où il sera vendu à un prix réduit de Rs 500.

Détails du prix et de la disponibilité du Poco C31 India

Le prix du Poco C31 en Inde commence à Rs 8 499 pour une version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage vous coûtera 9 499 Rs.

Poco vendra le Poco C31 avec une remise de 500 Rs lors de la vente Big Billion Days de Flipkart – le téléphone est une exclusivité Flipkart – ce qui signifie qu’il sera disponible au prix de 7 999 Rs et 8 999 Rs respectivement. Les utilisateurs de cartes de débit ICICI et Axis auront droit à une remise supplémentaire de 10 % sur l’achat du Poco C31.

Spécifications et caractéristiques du Poco C31

« L’une des raisons pour lesquelles le Poco C3 existe est parce que nous sommes en 2020 et que les choses ont changé. La macroéconomie n’est plus la même », a déclaré le directeur de pays de Poco India, Anuj Sharma, à Financial Express Online en marge du lancement de Poco C3 India. « Les téléphones deviennent de plus en plus indispensables. Les gens passent beaucoup de temps en ligne à faire des recherches à leur sujet.

L’objectif était « d’élargir la famille Poco » et d’avoir un « modèle commercial durable ».

Le Poco C31 s’appuie sur cela, peut-être pour apporter plus de valeur aux clients avant la saison des fêtes, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de mises à niveau à vraiment parler ici.

Le téléphone a le même corps en polycarbonate bicolore, disponible dans les coloris Royal Blue et Shadow Grey, la seule différence étant l’ajout d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Comme le Poco C3, le Poco C31 est également doté d’un nano-revêtement P2i qui le rend résistant aux éclaboussures.

Vous obtenez toujours un écran LCD 720p de 6,53 pouces avec une encoche de style goutte d’eau abritant une caméra selfie 5MP. Il y a une configuration triple caméra à l’arrière avec une caméra principale 13MP et deux caméras 2MP, une pour la profondeur et une autre pour les macros.

Sous le capot, il dispose d’une puce MediaTek Helio G35 associée à jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage extensible via un emplacement pour carte micro-SD dédié. Le logiciel est MIUI pour Poco.

Pour compléter l’ensemble, une batterie de 5 000 mAh.

