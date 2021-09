POCO C31 : le nouveau mobile abordable que vous voudrez avoir, s’il arrive en Espagne | La technologie

Le POCO C31 sera lancé le 30 septembre et l’entreprise prône la sécurité et la rapidité avec ce nouvel appareil.

Il existe un certain nombre d’appareils mobiles qui sont parfaits comme téléphones complémentaires ou au cas où nous ne voudrions pas dépenser beaucoup d’argent pour un appareil présentant ces caractéristiques, et en général l’entreprise PEU il a généralement beaucoup d’importance avec ce type de terminaux.

Xiaomi fait confiance à POCO en tant que marque avec un prix très abordable, en principe pour les marchés émergents comme l’Inde, mais qui pourrait finir par avoir plus d’importance en Europe.

Nous savions par un teaser précédent que POCO était sur le point de lancer un nouveau smartphone le 30 septembre, et enfin grâce à Twitter, nous savons déjà que c’est le PETIT C31, le plus récent membre de la série C, et qui présente un certain nombre de modifications de conception susceptibles de vous intéresser.

C’est fort. C’est sécurisé. C’est rapide. C’est le #POCOC31 ! Préparez-vous pour une expérience #LifeTested, le 30 septembre ! pic.twitter.com/vRnwNr346h – POCO Inde (@IndiaPOCO) 26 septembre 2021

Dans le bref teaser partagé sur Twitter par la société, le nom de l’appareil, la date de lancement et certains détails ont bien évidemment été confirmés.

D’une part, ce POCO C31 présente une encoche en forme de goutte à l’avant, ainsi que des lunettes latérales très fines et une lunette inférieure légèrement plus épaisse.

Ils assurent qu’il s’agit “d’un téléphone fort, sûr et rapide”, nous verrons donc à cet égard comment ils essaient de justifier ces adjectifs dans la présentation qui aura lieu dans quatre jours.

Certaines spécifications qui ont déjà été divulguées à propos de ce nouvel appareil de POCO sont qu’il monterait un Écran de 6,53 pouces en résolution HD +, un processeur Mediatek Helio G85, et il pourrait être commercialisé avec un minimum de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Bien que la caméra ne soit pas montrée dans le teaser, il a déjà été commenté qu’elle aurait une triple caméra arrière basée sur un capteur principal de 48 Mpx.

Le téléphone a confirmé son apparition en Inde, et on ne sait pas s’il finira par atteindre l’Espagne, ce qui n’est pas arrivé avec le POCO C3.