Poco F3 GT en vente: obtenez 1 000 roupies cette semaine

Le Poco F3 GT a été officiellement lancé en Inde juste un jour après le lancement du OnePlus Nord 2. Le Poco F3 GT a créé beaucoup de buzz avec ses spécifications impressionnantes et entre-temps, la société a également réussi à réduire les prix du Nord 2.

Si vous êtes l’une des personnes intéressées par l’achat de ce smartphone, Poco propose une remise unique pour le même. Au cours de la première semaine de vente, le Poco F3 GT sera disponible avec une remise de 1 000 Rs, tandis que la deuxième semaine, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 500 Rs. Jetons un coup d’œil aux prix, aux spécifications, à la disponibilité et aux offres de la vente Poco F3 GT en Inde.

Prix ​​Poco F3 GT en Inde, disponibilité et offres

Le Poco F3 GT est disponible en trois variantes : 6 Go + 128 Go à Rs 26 999, 8 Go + 128 Go à Rs 28 999 et 8 Go + 256 Go à Rs 30 999. Cependant, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 août à minuit, toutes les variantes seront disponibles avec Rs 1 000 de réduction et du 3 au 9 août à minuit, le Poco F3 GT sera disponible avec Rs 500 de réduction. À compter du 9 août à midi, la tarification régulière sera de retour.

Quant aux offres, vous pouvez obtenir jusqu’à Rs 750 avec une carte de crédit bancaire ICICI, Rs 500 de réduction avec les cartes de débit bancaire ICICI. Le Poco F3 GT sera disponible dans les options de couleur Predator Black et Gunmetal Silver.

Spécifications du Poco F3 GT

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Le Poco F3 GT est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1200 couplé avec jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 et 8 Go de RAM LPDDR4X. Vous obtenez un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une couleur 10 bits, une certification HDR10, une couverture DCI-P3 à 100 % et un taux de réponse tactile jusqu’à 480 Hz. L’appareil est également livré avec une chambre à vapeur ainsi qu’une structure de refroidissement en graphite pour la gestion thermique.

Comme il s’agit d’un appareil de jeu, le téléphone est également livré avec deux déclencheurs physiques d’épaule et l’appareil est alimenté par 5 065 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W. En termes d’optique, le Poco F3 GT arbore un capteur principal 64MP f/1,65, un objectif ultra-large 8MP et un macro shooter 2MP. Il y a un vivaneau de 16MP pour les selfies.

