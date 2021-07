POCO F3 GT est là pour défier le OnePlus Nord 2

POCO a dévoilé aujourd’hui son premier smartphone axé sur les jeux, baptisé POCO F3 GT. Comme prévu, le “nouveau” téléphone est en fait une version renommée de la Redmi K40 Gaming Edition, qui a été lancée en Chine en avril.

Le POCO F3 GT dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5. Il est alimenté par le chipset phare Dimensity 1200 de MediaTek, qui a été associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le téléphone est équipé d’une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 64 MP. La configuration comprend également un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil de prise de vue macro de 2 MP. En ce qui concerne les selfies, le POCO F3 GT dispose d’un appareil photo 16MP logé dans la découpe centrée à l’avant.

Le POCO F3 GT contient également une grande batterie de 5 065 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. POCO dit qu’il ne faut que 42 minutes pour que le téléphone soit complètement chargé à partir de 0%. Le téléphone comprend également des haut-parleurs stéréo réglés par JBL, un capteur d’empreintes digitales latéral, des déclencheurs Maglev et un blaster infrarouge intégré. Côté logiciel, le POCO F3 GT exécute Android 11 avec MIUI 12.5 en plus.

Le POCO F3 GT a été vendu au prix de 26 999 (environ 363 $) pour la version 6 Go/128 Go, de 28 999 about (environ 390 $) pour la version 8 Go/128 Go et de 30 999 (environ 417 $) pour la version 8 Go/256 Go. Cependant, POCO offre une remise forfaitaire de 1 000 sur les trois variantes du téléphone jusqu’au 2 août. Si vous achetez le téléphone entre le 2 et le 9 août, vous bénéficierez d’une remise de 500 sur toutes les variantes. Le téléphone sera disponible à l’achat dans le pays via Flipkart à partir du 26 juillet. Son principal rival sur le marché indien sera le OnePlus Nord 2, qui est l’un des meilleurs téléphones Android lancés jusqu’à présent cette année.

