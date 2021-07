Poco F3 GT lancé en Inde, apporte la puce MediaTek Dimensity 1200 et une charge rapide de 67 W pour Rs 26 999

Poco F3 GT est une édition de jeu Redmi K40 renommée. (Crédit photo : @IndiaPOCO)

Le spin-off de Xiaomi, Poco, lance aujourd’hui le smartphone Poco F3 GT en Inde. Le prix du Poco F3 GT en Inde commence à Rs 26 999 pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également disponible en configurations 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go pour Rs 28 999 et Rs 30 999, respectivement. Le Poco F3 GT est essentiellement une édition de jeu Redmi K40 renommée de Chine.

Si la convention de dénomination ne l’a pas rendu suffisamment évident, le F3 GT est un téléphone de jeu de bout en bout. Dans l’apparence ainsi que dans le matériel. Il a un arrière en verre d’apparence nette – il s’agit de Corning Gorilla Glass 5 – et un éclairage d’accentuation autour du module de caméra. Le cadre extérieur est en métal.

Mais la plus grande esthétique de jeu ici est les boutons d’épaule physiques, un aliment de base populaire parmi les téléphones de jeu. Ceux-ci sont rétractables. En Inde, Poco lance le Poco F3 GT en deux coloris : noir mat et argent. Donc, oui, le modèle d’édition spéciale «jaune» inspiré de Bruce Lee de la Redmi K40 Gaming Edition ne vient pas en Inde, du moins pour le moment.

Matériel Poco F3 GT

En ce qui concerne le matériel de base, le Poco F3 GT dispose d’un écran AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz). Il s’agit d’un panneau 10 bits comme le Mi 11 Lite qui prend également en charge la lecture HDR10+. Il y a une gradation CC dans ce téléphone. L’ensemble est complété par une découpe perforée abritant une caméra selfie 16MP.

Sous le capot, le téléphone dispose d’une puce MediaTek Dimensity 1200 de 6 nm associée à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 065 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le téléphone contient deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Hi-Res Audio et Dolby Atmos. Il existe également un système thermique exhaustif à l’intérieur du téléphone qui est une combinaison de graphène, de graphite et de refroidissement par chambre à vapeur. Le téléphone est également certifié IP53.

Le Poco F3 GT n’a pas de prise casque ni d’emplacement d’extension de stockage.

Pour la photographie, le Poco F3 GT dispose de trois appareils photo, dont un principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un autre appareil de prise de vue macro de 2 MP.

Prix ​​et disponibilité du Poco F3 GT

Le Poco F3 GT sera disponible à partir du 26 juillet chez Flipkart. Les précommandes commencent à partir du 24 juillet. Poco vendra la F3 GT à des prix réduits de Rs 25 999 (6 Go/128 Go), Rs 27 999 (8 Go/128 Go) et Rs 29 999 (8 Go/256 Go) respectivement au cours de la première semaine de vente (juillet 26-2 août). Au cours de la deuxième semaine (jusqu’au 9 août), le téléphone sera vendu pour Rs 26 499, Rs 28 499 et Rs 30 499 respectivement. À partir de la troisième semaine, la F3 GT sera vendue au prix de lancement de Rs 26 999, Rs 28 999 et Rs 30 999, respectivement.

