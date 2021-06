Poco lancera M3 Pro, son premier téléphone 5G en Inde le 8 juin

Poco M3 Pro 5G

Poco M3 Pro 5G sera lancé en Inde le 8 juin, a annoncé mardi la marque dérivée de Xiaomi. Ce sera son premier téléphone 5G dans le pays. Le Poco M3 Pro a été lancé pour les marchés mondiaux en mai et intègre des fonctionnalités telles qu’un SoC MediaTek Dimensity 700, un écran 90 Hz rapide et une batterie massive de 5000 mAh. Il fait suite au Poco M3 qui a été lancé en Inde en février.

Le Poco M3 Pro est doté d’un écran LCD 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe par perforation. Il abrite une caméra selfie de 8 MP. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 700 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ceci n’est pas extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12 basé sur Android 11.

Il possède les mêmes caméras que le Poco M3, c’est-à-dire une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 48 MP et deux capteurs de 2 MP, un pour la profondeur et un autre pour la macro.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W via USB Type-C.

Le Poco M3 en revanche est un téléphone 4G avec la même taille d’écran et un processeur Qualcomm Snapdragon 662. Il a cependant une plus grosse batterie de 6 000 mAh.

En termes de design, le Poco M3 Pro ressemble beaucoup au Poco M3 mais il y a des différences. Le plus important étant que le boîtier rectangulaire de l’appareil photo à l’arrière est basculé pour occuper désormais une position verticale (plutôt qu’horizontale dans le Poco M3). Comme le Poco M3, le Poco M3 Pro est également livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Le Poco M3 Pro, comme la plupart des téléphones Poco, sera vendu via la plateforme de commerce électronique Flipkart.

Poco avait précédemment confirmé qu’il lancerait Poco F3 GT avec le SoC MediaTek Dimensity 1200 en Inde au cours du troisième trimestre 2021. Il s’agira probablement d’une édition de jeu Redmi renommée en provenance de Chine.

