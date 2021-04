Poco M2 vient d’être plus abordable en Inde alors que Poco lance Poco M2 Reloaded au prix de Rs 9499

Le Poco M2 rechargé de 4 Go / 64 Go sera disponible à l’achat auprès de Flipkart.

Le spin-off de Xiaomi, Poco, a lancé mercredi une nouvelle variante de 4 Go de RAM du Poco M2 à petit budget en Inde. La variante d’entrée de gamme, appelée Poco M2 rechargée, est au prix de Rs 9,499. En d’autres termes, le Poco M2 vient d’être plus abordable en Inde.

Poco avait lancé le Poco M2 en Inde en septembre de l’année dernière à un prix de départ de 10 999 Rs. Le téléphone était initialement livré avec 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Avec Poco M2 rechargé, il y a maintenant une autre variante que les acheteurs soucieux de leur budget peuvent regarder. Ce modèle est livré avec un stockage de 64 Go. Le reste des spécifications et le design sont identiques à ceux du Poco M2 d’origine.

Le Poco M2 a un dos en plastique (disponible en bleu et noir) avec un module de caméra aligné verticalement qui abrite également un scanner d’empreintes digitales physique pour l’authentification biométrique. L’avant est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 3 et d’une encoche en forme de goutte d’eau. Le téléphone dispose également d’un revêtement P2i qui le rend résistant aux éclaboussures accidentelles d’eau.

En parlant de spécifications, le Poco M2 dispose d’un écran LCD FHD + IPS de 6,53 pouces et d’un processeur MediaTek Helio G80 octa-core. La variante de 4 Go de RAM est livrée avec un stockage de 64 Go tandis que la variante de 6 Go de RAM est livrée avec un stockage de 64 Go ou 128 Go. Le stockage extensible est pris en charge.

Le Poco M2 dispose de quatre caméras à l’arrière: un capteur principal 13MP, un ultra grand angle 8MP, une macro 5MP et un autre capteur de profondeur 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 8MP.

Le téléphone à double SIM est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 11 pour Poco.

Le Poco M2 rechargé de 4 Go / 64 Go sera disponible à l’achat auprès de Flipkart – tout comme les autres variantes.

