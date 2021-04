POCO M3 à un prix avantageux, pour 99 € avec ce coupon de réduction pour le Xiaomi Mi Fan Festival | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le POCO M3 est l’une des options les plus populaires en ce moment pour tous ceux qui recherchent un nouveau téléphone avec de bonnes fonctionnalités, mais au prix le plus bas possible.

Au fil des ans, les mobiles POCO ont développé des fonctionnalités pour devenir des mobiles beaucoup plus compétents, mais en gardant leurs prix ajustés au minimum. Si nous ajoutons à cela les remises que le PETIT M3 actuellement, il devient un mobile avec de nombreuses possibilités.

Ce milieu de gamme comprend quelques plus typique des fonctionnalités haut de gamme. Des options qui dans d’autres terminaux seraient plus chères, mais qui dans ce modèle sont inférieures à 100 euros. Il n’y a pas beaucoup de marques qui donnent autant pour si peu en ce moment.

Cette offre apparaît dans la boutique officielle Xiaomi, bien que le prix indiqué soit de 129 euros. Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit de entrez le code 10POCOM3 et votre achat sera effectué pour seulement 99 euros et sans frais de port.

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus premium du POCO M3 se distingue par son écran de 6,53 pouces avec un Résolution 2340 × 1080 px et une encoche en forme de goutte pour la caméra frontale 8Mpx. Un panneau de haute qualité qui se distingue entre les bords peu épais du design.

Il s’agit d’un grand téléphone mobile d’une épaisseur de 9,6 mm et d’un poids de 198 grammes, mais nous le devons au Batterie de 6000 mAh qu’il se cache à l’intérieur et qui offre une autonomie presque inépuisable. Aussi à l’intérieur, il porte le Processeur Snapdragon 662 pris en charge par la carte graphique Adreno 610 et les 4 Go de RAM et 64 Go de stockage susmentionnés.

À l’extérieur, avec un design frappant surtout si l’on choisit le jaune ou le bleu, on retrouve les caméras arrière avec un capteur principal de 48 Mpx, une caméra macro de 8 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez les trouver dans l’analyse approfondie que nous avons effectuée dans Computer Hoy, où nous vous indiquons toutes ses caractéristiques, forces et faiblesses. Si c’est ce que vous recherchez, pour moins de 100 euros c’est l’occasion d’avoir un nouveau mobile pas cher.

