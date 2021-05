POCO M3 Pro 5G arrivera le 19 mai et ce seront ses principales caractéristiques | La technologie

Dans une semaine, nous connaîtrons celui qui promet de devenir le nouveau best-seller de POCO. Nous parlons du POCO M3 Pro 5G, un terminal qui sortira le 19 mai avec ces fonctionnalités clés.

Fin 2020, le POCO M3 est arrivé en Espagne, un mobile prêt à mettre la gamme d’entrée de gamme en réel problème. Le terminal a atterri dans notre pays avec un prix de départ de seulement 129 euros (aujourd’hui vous pouvez l’acheter sur Amazon à partir de 119 euros). À ce prix, il est difficile de trouver une meilleure alternative, car c’est le smartphone parfait si vous recherchez une bonne autonomie et des performances fluides pour très peu d’argent.

Maintenant, le grand frère du mobile bon marché qui a balayé ces derniers mois est en route. Le POCO M3 Pro 5G sera officialisé le mercredi 19 mai prochain et la marque a déjà confirmé quelles seront ses principales caractéristiques, ce qui montre clairement qu’elle suivra les traces des plus jeunes de la famille en matière de ventes.

Dans une interview sur Android Central, Kevin Xiaobo Qiu, directeur de POCO Global, et Angus Ng, directeur du marketing produit chez POCO Global, ont rendu publiques les principales caractéristiques du nouveau terminal.

Comme le plus jeune de la série, le POCO M3 Pro 5G aura son propre langage de conception très éloigné de ses marques sœurs. Et, bien que POCO continue de partager certaines ressources avec Xiaomi et Redmi, il fonctionne de manière indépendante et vise à se différencier dans l’apparence de ses appareils. Il y aura toujours “un certain croisement” entre POCO et Redmi, mais l’objectif est de se différencier en termes de conception et de fonctionnalités logicielles.

Le cerveau sera un processeur MediaTek Dimensity. Les réalisateurs n’ont pas confirmé de qui il s’agit, bien que des rumeurs indiquent qu’il s’agira du Dimensity 700. Ce qu’ils ont confirmé, c’est son score en AnTuTu, qui est de 329 072 points contre 301 635 pour le M3 standard. En outre, ils soulignent que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un mobile de jeu, il est prêt à déplacer des jeux exigeants dans des configurations moyennes.

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Le POCO M3 Pro 5G Ce sera le premier mobile de la marque de ce segment à proposer une connectivité 5G, apportant la dernière norme de connectivité mobile sur le marché à un prix très raisonnable. Qiu et Ng ont également confirmé qu’il viendrait avec un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, plus de RAM et un stockage rapide, et sera disponible en trois couleurs.

Le lancement du POCO M3 PRo 5G aura lieu mercredi prochain 19 mai à 14h00 (heure de la péninsule espagnole). Restez à l’écoute car sur Computerhoy.com nous vous dirons en détail tout ce que propose ce terminal.