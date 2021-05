Poco M3 Pro 5G, le mobile 5G le moins cher du moment qui surprend pour de bon de par sa configuration | La technologie

Et quand il semblait que Poco avait déjà présenté les deux téléphones avec le meilleur rapport qualité-prix du moment, la société a sorti le Poco M3 Pro 5G de sa manche comme une autre alternative le long de cette ligne et qui se situe dans une fourchette de prix surprenante. : pièce avec promotion de lancement à partir de seulement 159,99 euros.

La société POCO apporte avec elle un nouveau terminal en deux configurations, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne et trois couleurs: noir, bleu et le jaune éclatant de la marque.

Le design du M3 Pro 5G est ergonomique et incurvé au dos avec une finition brillante. De plus, il dispose d’un grand écran qui couvre 91% de la façade.

Nous parlons d’un mobile qui apporte avec lui caractéristiques techniques des téléphones portables avec une gamme de prix nettement plus élevée. Un exemple de ceci est la connectivité 5G, un écran 90 Hz avec changement de fréquence dynamique et une batterie de 5000 mAh.

En termes de design, ce Poco M3 Pro 5G se distingue de ses frères et sœurs 2021 par le module de caméra qui a une finition complètement différente et rappelle la forme du Galaxy S21. Bien que oui, l’île n’a pas la forme de cette zone, mais elle est beaucoup plus petite.

Maintenant, regardons leur spécifications par rapport à ses frères et sœurs Poco et comment il se classe entre eux dans la plupart:

Écran POCOM3 Pro 5GM3F3 Panneau IPS de 6,5 “| Résolution de 2 340 x 1 080 pixels | 90 Hz | Panneau IPS de 6,53” Corning Gorilla Glass | Résolution de 2 340 x 1 080 pixels | Densité 395 dpi | 83,4% de la façade est à écran | Corning Gorilla Glass 3Panel AMOLED 6,67 ”| Full HD + | Résolution de 2 400 x 1 080 pixels | 395 pixels par pouce | 120 Hz | Jusqu’à 1 300 nits | Processeur HDR10 +Mediatek Dimmensity 700 5GSnapdragon 662Qualcomm Snapdragon 870 5GMémoire RAM4 Go | 6 Go LPDDR4x4 Go LPDDR4X6 Go Stockage LPDDR4X64 Go UFS 2.2 | 128 Go UFS 2 264 Go UFS 2.1 | 128 Go UFS 2.2 128 Go UFS 3.1 Principales caméras 48 Mpx f / 1.8 principales | Macro et profondeur de 2 Mpx f / 2,4Main 48 Mpx f / 1,8 | Macro et profondeur de 2 Mpx f / 2,4Main 48 Mpx f / 1,79 | Ultra grand angle 8 Mpx f / 2,2 avec 119º | Télémacro 5 Mpx f / 2,4Caméra avant 8 Mpx f / 2,08 Mpx f / 2,120 Mpx f / 2,45Batterie5 000 mAh | Charge de 18 W | Chargeur 22,5 W inclus 6000 mAh | Charge de 18 W | Chargeur 22,5 W inclus4 520 mAh | Charge rapide 33 W inclus dans la boîteSystème d’exploitationMIUI 12 pour POCO + Android 11MIUI 12 pour POCO + Android 10MIUI 12 pour POCO + Android 11Dimensions et poids161,81 x 75,34 x 8,92 mm | 190 grammes 162,3 x 77,3 x 9,6 mm | 198 grammes 163,7 x 76,4 x 7,8 mm | 196 grPrixÀ partir de 159 eurosÀ partir de 149 eurosÀ partir de 349 euros

C’est un mobile qui mise sur des composants de la génération précédente aux mobiles haut de gamme de milieu de gamme, la mémoire RAM LPDDR4x n’est pas la plus rapide du moment, et son stockage interne ne reste pas à UFS 2.2. Grâce à cela, des économies considérables sont réalisées qui, à cette occasion, LITTLE a un impact sur le prix final.

Certainement s’ils me disent il y a un an qu’un mobile avec le Dimensity 700 par MediaTek On a déjà testé sur des mobiles comme le realme 8 5G et on sait ce qu’il rapporte avec 4-6 Go de RAM, ça coûterait 159 euros, je ne le croirais pas.

Nous testons déjà le terminal et il semble que POCO veuille balayer le marché avec ce mobile puisque pour ces prix agressifs peu de concurrence peut avoir et c’est un terminal plus que capable même de déplacer des jeux exigeants.

Ce mobile dispose de deux emplacements nanoSIM et est capable d’utiliser la 5G dans les deux, il est également compatible avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz / 2,4 GHz, Bluetooth 5 et dispose d’un émetteur IR.

L’écran du POCO M3 Pro 5G, 6,5 pouces IPS 2,340 x 1,080px, a un Taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz et technologie DynamicSwitch qui permet une commutation automatique entre 90Hz, 60Hz, 50Hz et 30Hz pour économiser de l’énergie en fonction du contenu affiché. La société promet une luminosité maximale de 500 nits que nous vérifierons dans notre examen.

La section de l’appareil photo est tracée jusqu’au POCO M3, c’est-à-dire un Capteur principal 48 Mpx f / 1,79 et deux capteurs de profondeur et macro de 2 Mpx f / 2,4. Le logiciel sera très similaire à ce que nous avons déjà vu dans l’analyse du Poco M3.

En termes de batterie il se situe quelque part entre le Poco M3 et le Poco F3 puisqu’il monte un Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W USB-C PD. En fait, dans la boîte est livré un chargeur avec une capacité plus élevée, 22,5W.

Prix ​​et disponibilité du Poco M3 Pro 5G

Ce mobile peut être acheté en Espagne du 20 mai dans la boutique en ligne de l’entreprise, Amazon, MediaMarkt et PCComponentes à des prix qui varient en fonction de la RAM et de la capacité interne:

Poco M3 Pro 5G – 4 Go + 64 Go: PVC: 179,99 euros (offre de lancement 159,99 euros) Poco M3 Pro 5G – 6 Go + 128 Go: PVC: 199,99 euros (offre de lancement 179,99 euros)

Comme on peut le voir, il y a une offre de lancement du 20 au 26 mai dans laquelle l’entreprise réduit 20 euros plus des prix plus que compétitifs en standard.