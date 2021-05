Poco M3 Pro 5G: tout ce que vous devez savoir

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Aujourd’hui, la sous-marque Xiaomi Poco a lancé le Poco M3 Pro 5G.Le téléphone a une fiche technique assez stellaire et un prix bas de seulement 180 € (~ 220 $) .Cependant, le téléphone est essentiellement un Redmi Note 10 5G, ce qui signifie que est juste un autre effort de rebranding de Poco.

Poco a été sur une lancée récemment, abandonnant toute une série de téléphones. Aujourd’hui, il ajoute encore un autre appareil à la liste: le Poco M3 Pro 5G.

Comme prévu, le téléphone partage certaines similitudes de conception avec le Poco M3 régulier, lancé en novembre de l’année dernière. Cependant, sous le capot, le téléphone est essentiellement un Redmi Note 10 5G, sorti sur certains marchés le mois dernier.

Les points forts du téléphone sont le taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, l’énorme batterie de 5000 mAh et le chipset Dimensity 700. Alors que MediaTek reçoit beaucoup de critiques pour ses puces, le Dimensity 700 pourrait être assez puissant pour un téléphone à ce prix.

Consultez la fiche technique complète du Poco M3 Pro 5G ci-dessous.

Spécifications du Poco M3 Pro 5G

Écran LCD de 6,5 pouces pour Poco M3 Pro 5G

Affichage AdaptiveSync (50Hz / 60Hz / 90Hz)

2 400 x 1 080

Corning Gorilla Glass 3 avant ProcessorMediaTek Dimensity 700RAM 4 Go ou 6 Go

LPDDR4XStorage64 Go ou 128 Go

UFS 2.2

carte microSD prise en charge

Puissance5,000mAh

Charge filaire 18W

Chargeur en boite

Pas de chargement sans fil

– Grand angle 48MP

Capteur 1/2 pouce, 0,8 μm, ƒ / 1,79

– Macro 2MP (ƒ / 2.4)

– Capteur de profondeur 2MP (ƒ / 2.4)

De face:

– 8 MP (ƒ / 2.0)

Connectivité DSDS (Dual SIM, Dual Standby)

5G (Sub6 uniquement)

Wi-Fi 5 (802.11 a / b / g / n / ac)

Bluetooth 5.1

Bandes – 5G: n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n77 / n78

– 4G: FDD-LTE: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66

– 4G: TDD-LTE: B38 / 40/41

– 3G: WCDMA: B1 / 2/4/5/8

– 2G: GSM: 850900 1800 1900 MHz Ports / capteurs Prise casque 3,5 mm

Blaster infrarouge

NFC

Port USB-C

Capteur d’empreintes digitales latéral

Emplacement pour carte microSD LogicielMIUI 12

Android 11Dimensions et poids 161,81 × 75,34 × 8,92 mm

190gCouleursPower Black, Poco Yellow, Cool Blue

Prix ​​et disponibilité

Poco s’efforce clairement de garder ce téléphone aussi bon marché que possible. Malgré une liste de spécifications assez décente, le téléphone commence à seulement 180 € (~ 220 $) pour le modèle 4 Go / 64 Go. Si vous souhaitez mettre à niveau votre stockage et votre RAM vers la variante 6 Go / 128 Go, vous paierez un peu plus à 200 € (~ 245 $).

Les lève-tôt peuvent économiser encore plus, avec Poco réduisant de 20 € les prix ci-dessus si vous pouvez entrer assez rapidement. Malheureusement, il semble qu’Amazon vend le téléphone à un coût légèrement plus élevé, seul le modèle 6 Go étant disponible pour 229 €.

Poco M3 Pro 5G Stellar spécifications, prix bas

Le Poco M3 Pro 5G a quelques spécifications très notables, notamment un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une énorme batterie. Ce n’est pas le téléphone le plus puissant de tous les temps (et son appareil photo manque un peu), mais son prix incroyablement bas est un compromis équitable.

En ce qui concerne la disponibilité, l’Europe est en première ligne. Cependant, Poco promet qu’il débarquera bientôt sur ses autres marchés habituels.