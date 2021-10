POCO M4 Pro 5G annoncé avec un lancement très prochainement sur le marché | La technologie

Un événement a été annoncé pour présenter officiellement le téléphone POCO M4 Pro 5G, dont certaines de ses caractéristiques sont connues grâce au passage par divers organismes officiels.

Mi-2021, le POCO M3 Pro a été lancé, un mobile 5G très abordable qui nous offrait une alternative avec une bonne connectivité. Cela nous a semblé un motif remarquable dans notre analyse.

Maintenant, La marque a annoncé un événement de lancement pour présenter le POCO M4 Pro 5G, la prochaine version de cette saga mobile. L’événement en question peut être vu de n’importe où dans le monde, mais il est prévu à 8h00 (heure de Pékin), ce qui serait deux heures du matin dans notre pays.

Grâce à son récent passage au FCC, nous pouvons avoir certains des détails techniques de ce téléphone. Nous n’avons pas beaucoup de données, mais ci-dessous nous vous disons ce que nous savons.

Sa connectivité, en plus de être 5G, il aura Bluetooth, WiFi et NFC. Deux variantes du produit ont également été détaillées, l’une avec 4/64 Go de stockage et l’autre avec 6/128 Go.

L’un des points révélés est que sa charge rapide serait de 33 W, étant supérieur à celui de son prédécesseur, le M3 Pro, qui restait à 18 W. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire officiellement concernant les spécifications, bien qu’il y ait quelques rumeurs sur son processeur, qui pourrait être un MediaTek Dimensity 700.

D’après ce que nous voyons également dans le certificat que nous avons laissé ci-dessus, il semble qu’il aura une prise casque. Aussi aura une couverture GPS, Glonass, BDS et Galileo.

Nous ne pouvons pas en savoir beaucoup plus avec certitude sur le POCO M4 Pro 5G. Il aura été soulevé pour le marché asiatique et européen, donc l’événement de lancement devrait nous donner beaucoup plus d’informations à ce sujet.

Pour l’instant, il est temps d’attendre le 9 novembre. En attendant, on se demande s’ils seront capables de maintenir le prix des POCO en dessous de 200 euros, comme cela a été la tendance générale de ces modèles. Il ne reste plus grand chose à savoir.